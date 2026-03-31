Dziedzictwo, odcinek 880: Poyraz trafia do więzienia, a Trucizna postanawia zaatakować Nanę i Yusufa

W poprzednim odcinku (879) W poprzednim odcinku Cennet i Cansel nie ukrywały zadowolenia z odejścia Nany i Yusufa. Ku ich zaskoczeniu Poyraz ponownie przyprowadził ich do domu, czym naraził się na gniew matki, która nie potrafiła zrozumieć, dlaczego ryzykuje bezpieczeństwo rodziny dla obcych. Okazało się, że Poyraz zna historię Nany i Yusufa, ponieważ chłopiec wszystko mu opowiedział. W obawie o bliskich Nana poprosiła go, by nie zdradzał nic domownikom. Doga bardzo przeżywała konflikt rodziców, miała zły humor i nie potrafiła zapanować nad złością, a Ayse i Ferit bezskutecznie próbowali ją uspokoić. Trucizna dowiedział się, że Poyraz niedawno wyszedł z więzienia.

Pokochacie "Podlasie" równie mocno, co "Nic na siłę". Anna Szymańczyk o powrocie popularnej polskiej komedii | Wywiady ESKA

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 880

Ciągłe kłótnie między Ayse i Feritem sprawiają, że Doga dzwoni na skargę do prokuratorki Leyli. Kobieta uświadamia im, że jeśli nie zawrą pokoju, stracą córkę. Ayse i Ferit postanawiają więc, dla dobra córki, działać razem w miłej atmosferze. Poyraz zostaje aresztowany pod zarzutem kradzieży. Okazuje się, że jeden z mieszkańców Cendere sprzymierzył się z Trucizną i to on pomówił Poyraza. Trucizna zamierza wykorzystać fakt, że Nana i Yusuf pozostali bez opieki i zaatakować.

21

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 880. odcinek zostanie wyemitowany w niedzielę, 5 kwietnia 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: