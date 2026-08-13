Dziedzictwo, odcinek 1008: Mert wręczy Nanie list miłosny! Zrobi to za plecami Poyraza - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 1008 - czwartek, 20.08.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 1008 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana na spokojnie spotka się z Mertem w kawiarni. Tym bardziej, że wcześniej okłamie męża, że wybiera się z Aynur do parku, w związku z czym właśnie tam uda się podejrzliwy Kilic, który już będzie wiedział, że żona coś kręci. Tyle tylko, że wówczas jeszcze nie będzie wiedział, co i z kim!

- Bratowo… jesteś pewna, że wszystko jest w porządku? - upewni się Mert.

- Tak, nie martw się... Powiedziałam w domu, że wychodzę na spotkanie z Aynur. Wiem, że to nieładne, ale nie miałam wyboru - uspokoi go Nana, po czym poprosi - Ale nie mówmy o mnie. Chcę usłyszeć o twoim problemie. Co zamierzasz zrobić?

Nana okłamie Poyraza w sprawie Merta w 1008 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Jednak wtedy w 1008 odcinku serialu "Dziedzictwo" jej telefon zadzwoni, a na wyświetlaczu pojawi się imię Poyraza. Oczywiście, żona odbierze od niego połączenie, aby nie wzbudzać większych podejrzeń. Ale to jej się nie uda, bo Kilic już będzie wiedział, ze żona wcale nie spotkała się z przyjaciółką w parku, bo ich tam nie będzie. Aczkolwiek ona dalej będzie wciskać mu ten kit.

Ale finalnie w 1008 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz się nie zdradzi, w związku z czym Nana będzie mogła wrócić do rozmowy z jego zaniepokojonym przyjacielem. Zwłaszcza, że i tym razem szybko go uspokoi.

- Czy mistrz coś podejrzewa? - dopyta Mert.

- Na razie nie. Wszystko pod kontrolą - zapewni go Nana, po czym kontynuuje ich wcześniejszą rozmowę - Ale teraz powiedz mi, co zdecydowałeś.

Nana otrzyma list miłosny od Merta w 1008 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Wtedy w 1008 odcinku serialu "Dziedzictwo" Mert wyciągnie z kieszeni kopertę z listem miłosnym i wręczy ją Nanie. Przyjaciel Poyraza przyzna, że nie będzie w stanie inaczej wyznać Nazli swoich uczuć, jak tylko przez to, co napisał i poprosi Nanę, aby zerknęła na niego okiem.

- Powiedziałaś mi wtedy, że muszę coś zrobić. I przemyślałem to. Nie jestem w stanie porozmawiać z Nazli twarzą w twarz… Dlatego napisałem list. Przeczytaj, proszę. Nie wiem, czy nie zrobiłem z siebie głupca - wyzna jej Mert.

Oczywiście, w 1008 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana zgodzi się to uczynić i już na wstępie pochwali Merta, aby dodać mu trochę otuchy. Jednak przyjaciel Poyraza będzie tak przerażony, że nawet to mu nie pomoże!

- Masz piękne pismo - zauważy Nana.

- Nie, bratowo... Dla mnie to było, jakbym pisał ten list gwoździami po własnym sercu. Ale włożyłem w to wszystko, co miałem. To dla mnie bardzo ważne - przyzna Mert.

W tym momencie w 1008 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana spojrzy na niego z czułością. Szczególnie, że będzie czuć ciężar słów, które za chwilę przeczyta i które będą mogły odmienić całkowicie ich życie!

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