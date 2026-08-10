Dziedzictwo, odcinek 1006: Nana pozna sekret Merta! Zaskakująca tajemnica przyjaciela Poyraza wreszcie wyjdzie na jaw - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 1006 - wtorek, 18.08.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 1006 odcinku serialu "Dziedzictwo" sekret Merta wyjdzie na jaw już po rozmowie i wyjściu Poyraza, gdy jego najlepszy przyjaciel nagle wyciągnie ich wspólne zdjęcie z Nazli. Mężczyzna otwarcie wyzna miłość do siostry Kilica, po czym schowa zdjęcie i wróci do pracy. Tyle tylko, że tą zakłóci mu właśnie jego ukochana, która niespodziewanie zjawi się w warsztacie z wałówką.

W 1006 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nazli tak spłoszy Merta, że ten nie zdoła powiedzieć jej prawdy. Tym bardziej, że siostra Potyraza szybko wyjdzie, a on nie zdoła jej zatrzymać. I dopiero wtedy wyzna, co tak naprawdę leży mu na sercu, nieświadomy jeszcze tego, że jego słowa słyszy także Nana!

- Na litość boską, Nazli… Gdybyś tylko wiedziała, jak bardzo cię kocham… - powie na głos Mert.

Mert zdemaskuje się przed Naną w 1006 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Jednak w 1006 odcinku serialu "Dziedzictwo" szybko się o tym dowie, gdy po chwili usłyszy znajomy głos. I w tym momencie aż zastygnie, bo zda sobie sprawę, że jego sekret właśnie wyszedł na jaw.

- Merdo? - zawoła go Nana.

Wówczas w 1006 odcinku serialu "Dziedzictwo" Mert spuści głowę i zamilknie. Zwłaszcza, że zupełnie nie będzie wiedział, co powiedzieć i jak jej to wytłumaczyć. Ale po chwili, gdy i żona Poyraza się do niego dosiądzie, to zdecyduje się przed nią otworzyć co do swojej miłości do Nazli.

- Tak właśnie jest, bratowo... Dziewczyna, przed którą uciekałem w podstawówce, dziś nie daje mi spokoju. W liceum zacząłem patrzeć na nią inaczej. Nie chciałem tego uczucia. Walczyłem z nim. Próbowałem wmówić sobie, że to tylko chwilowa fascynacja… Ale z czasem zrozumiałem, że Nazli wrosła we mnie głębiej, niż chciałem przyznać... Byłem na siebie zły. Pytałem sam siebie: „Czy to naprawdę ty? Mert, zakochany w siostrze najlepszego przyjaciela?”. To wydawało mi się nieodpowiednie. Niewłaściwe. I naiwnie wierzyłem, że to uczucie zniknie… Ale ono tylko rosło - przyzna jej Mert.

Nana nie wyda zakochanego Merta w 1006 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Słowa Merta w 1006 odcinku serialu "Dziedzictwo" ogromnie zszokują Nanę, która od razu spróbuje podtrzymać go na duchu i zachęcić do działania. Ale on za bardzo będzie się tego bał, niczym właśnie sami Kilicowie. Jednak innym łatwiej będzie udzielać rad.

- A dlaczego to miałoby być niewłaściwe? Jesteś dobrym człowiekiem, Mert. Jeśli ją kochasz, powinieneś jej o tym powiedzieć - zachęci go Nana.

- Nie! Nie mogę! Gdyby mistrz się o tym dowiedział… Rozsadziłby warsztat z wściekłości. I mnie przy okazji... Poza tym… nie wiem, czy Nazli coś jeszcze do mnie czuje. Może to, co było kiedyś, już dawno przeminęło - stwierdzi Mert.

- Przecież sam mówiłeś, że kiedyś coś czuła. Może to uczucie wcale nie zgasło. Może po prostu oboje się baliście... Jestem tutaj, żeby ci pomóc. I trzymać kciuki, jeśli się odważysz - zapewni go żona Poyraza.

Jednak mimo tego w 1006 odcinku serialu "Dziedzictwo" jego najlepszy przyjaciel się na to nie zdecyduje. I oczywiście poprosi Nanę, aby póki co zachowała to dla siebie, co żona Poyraza oczywiście mu obieca.

- Dziękuję ci, bratowo… Ale na razie… niech mistrz o niczym nie wie. Proszę - poprosi ją jego przyjaciel.

- Dobrze... Na razie to zostanie naszą tajemnicą - obieca mu Nana.

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