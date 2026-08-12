Dziedzictwo, odcinek 1007: Nana umówi się z Mertem za plecami Poyraza! Zostawi męża dla jego najlepszego przyjaciela? - ZDJĘCIA

"Dziedzictwo" odcinek 1007 - środa, 19.08.2026, o godz. 16.00 w TVP1

W 1007 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana będzie przygotowywać się do eleganckiego wyjścia z Poyraem, w trakcie której mąż będzie chciał kontynuować ich ostatnią przerwaną rozmowę przerażającym telefonem od Cennet. Tym bardziej, że Kilic postanowi wreszcie wyznać ukochanej swoje prawdziwe uczucia. Ale ktoś znów stanie mu na drodze i tym razem to wcale nie będą ani Cansel, ani Sibel, a jego najlepszy przyjaciel!

W 1007 odcinku serialu "Dziedzictwo" Mert skontaktuje się z Naną, aby zapytać, czy rozmawiała już może z Nazli. Żona Poyraza przekaże mu radosną nowinę o tym, że siostra jego przyjaciela jest wolna i może śmiało do niej uderzać. Jednak on nie będzie wiedział, jak to zrobić, dlatego znów poprosi przy tym o pomoc Nanę.

- Jak wygląda sytuacja? Rozmawiałaś z Nazli? - zacznie Mert.

- Tak... Nie ma nikogo w swoim sercu. Jeśli tylko odważysz się, możesz zająć to miejsce - powie mu Nana.

- Naprawdę, bratowo? Mówisz poważnie? - upewni się Mert.

- Nosisz tę miłość w sobie od dawna... Pora w końcu przestać od niej uciekać. Musisz się z nią zmierzyć - poradzi mu żona Poyraza.

- Masz rację… ale nie wiem, co dalej. Czy możesz mi doradzić? Spotkajmy się jutro w twojej kawiarni. Ale… proszę, nie pozwól, żeby mistrz się dowiedział - poprosi ją jego przyjaciel.

Poyraz usłyszy rozmowę żony w 1007 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Oczywiście, w 1007 odcinku serialu "Dziedzictwo" Nana ponownie zgodzi się pomóc Mertowi i spotkać się z nim za plecami męża. Tyle tylko, że nie będzie świadoma, że akurat słyszał on końcowy fragment jej rozmowy.

- Oczywiście. Poyraz nie może o niczym wiedzieć... Spotkamy się jutro po cichu - zgodzi się Nana.

- Dobrze, bratowo. Bądź błogosławiona. Nie miałbym odwagi spojrzeć mu w oczy… - wyzna jej Mert.

- Nie martw się, nikt się nie dowie. Do zobaczenia - zapewni go żona Poyraza.

Tym bardziej, że w 1007 odcinku serialu "Dziedzictwo" Poyraz niczym się nie zdradzi. Jednak to wszystko mocno go zaboli. Do tego stopnia, że już zacznie analizować, aż w końcu odwoła ich dzisiejsze wyjście, czym nieźle ją zaskoczy.

- „Czego nie mogę się dowiedzieć? Z kim rozmawiała? Kto do niej dzwonił? Czy coś przede mną ukrywa? Czy ma kłopoty? A może mi nie ufa? Ale dlaczego? Ile jeszcze razy mam jej udowadniać, że może mi powiedzieć wszystko? Jeśli teraz ją zapytam, wyprze się. Powie, że przesadzam. Że źle zrozumiałem…” - zacznie mówić do siebie w myślach.

- A tu jesteś... Szukałam cię wszędzie. Jestem gotowa. Jedziemy? - spyta z nadzieją Nana.

- Nie. Zmiana planów. Kolacja została odwołana - odpowie oschle Poyraz.

- Naprawdę? - dopyta go żona.

- Tak. Zanosi się na burzę. Pogoda się psuje. Może innym razem - wyjaśni jej mąż.

Kilic postanowi nie dopuścić do spotkania Nany z innym w 1007 odcinku serialu "Dziedzictwo"!

Ale na tym w 1007 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie poprzestanie i spróbuje jeszcze ją podejść, aby sama powiedziała prawdę. Ale żona, tak jak obiecała Mertowi, niczym się przed nim nie zdradzi, czym zrani go jeszcze bardziej!

- Może jutro. Masz jakieś plany? - spyta Poyraz.

- Jeszcze nie wiem… - odpowie mu Nana.

- Dobrze. W takim razie zobaczymy jutro... Robi się zimno. Chodźmy do środka - zakończy Kilic.

I w 1007 odcinku serialu "Dziedzictwo" nie powie już nic więcej, czym od razu wzbudzi podejrzliwość Nany, która zupełnie nie będzie wiedziała, w czym rzecz. Zwłaszcza, że przez myśl jej nawet nie przejdzie, że mąż mógł słyszeć jej rozmowę z Mertem!

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