Barwy szczęścia. Ciąża Ewy w nowym sezonie. 18-latka ogłosi szokującą nowinę

Ewa i Romeo po wakacjach. Życie na odległość w "Barwach szczęścia"

Zapowiedzi najnowszych odcinków wskazują, że Ewa i Romeo mogą szybko odczuć skutki spontanicznego wejścia w związek małżeński. Choć młodzi osiągnęli już pełnoletność i mogli stanąć na ślubnym kobiercu bez błogosławieństwa opiekunów, ich romantyczne porywy wyraźnie rozmijają się z twardą rzeczywistością i życiową dojrzałością.

Ich nagły ślub w 3392 odcinku "Barw szczęścia" wywoła ogromne niezadowolenie u Aldony (Elżbieta Romanowska), Borysa (Jakub Wieczorek) oraz Elżbiety, co zaowocuje bolesnymi sankcjami. Opiekunowie stanowczo sprzeciwią się, by świeżo upieczeni małżonkowie zamieszkali pod jednym dachem – Grzelakowie nie zaproszą Ewy do siebie, a Elżbieta nie zgodzi się na obecność chłopaka w swoim mieszkaniu. Taka przymusowa separacja zmusi 18-latków do podjęcia radykalnych kroków, aby móc funkcjonować jak prawdziwa rodzina.

W trosce o ich przyszłość opiekunowie zadecydują, że priorytetem młodych powinna być matura i ukończenie edukacji, a nie zabawa w dorosłość. Kategoryczny zakaz wspólnego mieszkania do czasu usamodzielnienia popchnie nastolatków do podjęcia kroków, które mogą okazać się jeszcze bardziej nieprzemyślane niż ich decyzja o ślubie.

Czy Ewa w "Barwach szczęścia" naprawdę spodziewa się dziecka?

Surowe restrykcje sprawią, że małżonkowie będą musieli spotykać się potajemnie, ukrywając się przed babcią i Grzelakami. Akcja serialu zyska nowy wymiar, gdy nagle okaże się, że Ewa rzekomo zaszła w ciążę z Romeem. Nie wiadomo jeszcze, czy 18-latka naprawdę spodziewa się potomka, czy to jedynie zmyślona intryga, mająca na celu wymuszenie zgody na ich wspólne zamieszkanie.

Kiedy informacja dotrze do Grzelaków, ich reakcja będzie do przewidzenia – wiadomość o tym, że tak młodzi i niedojrzali ludzie zostaną rodzicami, wywoła u nich ogromny wstrząs. Krok ten przyniesie rodzinie kolejne powody do zmartwień i sprawi, że Ewa z Romeem mogą wkrótce zacząć żałować swoich impulsywnych wyborów życiowych.

Kiedy premiera 3392 odcinka "Barw szczęścia" w TVP2?

Zgodnie z zapowiedziami, najnowszy sezon "Barw szczęścia" wystartuje w poniedziałek, 7 września 2026 roku. Premierowy 3392 odcinek zostanie wyemitowany o godzinie 20:05 na antenie TVP2.

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