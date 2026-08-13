Pierwsza miłość. Kinga i Janek na cmentarzu. Smutna rocznica zjednoczy małżonków przed rozwodem

Czy będzie rozwód Kingi i Janka w "Pierwszej miłości" po wakacjach?

Start nowego sezonu „Pierwszej miłości” po wakacjach, czyli odcinek 4237, zaledwie zarysuje, jak minione dramaty wciąż wpływają na losy głównych bohaterów. Kinga i Janek zdecydowali się rozstać i planują rozwód.

Kryzys zaufania nasilił się, gdy Lilka (Sylwia Sokołowska) oskarżyła żonę Stańczuka o rzekome porwanie córki Poli. Wcześniej Kinga musiała zmierzyć się z szokującą wiadomością o istnieniu drugiej rodziny męża. Knująca od początku Lilka sprawiła, że Janek zaczął wątpić w swoją żonę. Co więcej, w zbliżającym się sezonie mężczyzna odkryje szokującą prawdę – okaże się, że poświęcił wszystko dla dziecka, którego nie jest biologicznym ojcem.

W 4237. odcinku wydarzenia zbiegną się z bolesną rocznicą śmierci Jaśminki. Tragedia, która miała miejsce rok wcześniej, gdy chora dziewczynka odeszła tuż po narodzinach, przypomni o sobie ze zdwojoną siłą.

Kinga wierzyła w medyczny cud i liczyła, że błędna diagnoza genetyczna nie sprawdzi się w rzeczywistości. Niestety, po stracie dziecka zamknęła się w żałobie, a Janek w tym czasie coraz bardziej zbliżał się do Lilki i Poli, co doprowadziło do rozpadu ich relacji.

Mimo zbliżającej się rozprawy rozwodowej, bohaterowie spędzą trudną rocznicę razem. Wspominając zmarłą córkę, zorientują się, że wciąż łączy ich silna więź. Możliwe, że postanowią dać sobie drugą szansę i zawalczą o uratowanie małżeństwa.

Zenek oskarżony w sprawie zaginięcia Kazanowej w 4237 odcinku "Pierwszej miłości"!

Równolegle w Wadlewie rozwinie się wątek tajemniczego zaginięcia Kazanowej (Elżbieta Romanowska). Zenek (Arkadiusz Janiczek) będzie próbował udawać, że sprawa przycichła, a on nie poniesie konsekwencji za spowodowanie jej wypadku. Róża (Rozalia Mierzicka), znająca całą prawdę, nie zamierza jednak milczeć. Zlekceważy błagania Zenka, który drży o przyszłość swojego niepełnosprawnego syna Mirona (Mateusz Malec), i zgłosi sprawę na policję. Jej decyzja sprawi, że wieś obróci się przeciwko niej.

Kiedy 4237 odcinek "Pierwszej miłości" po wakacjach w telewizji Polsat?

Premierowy, 4237. odcinek „Pierwszej miłości”, otwierający nowy sezon po wakacjach, zostanie wyemitowany w poniedziałek, 31 sierpnia 2026 roku o godzinie 18:00 na antenie telewizji Polsat.

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