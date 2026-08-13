Na Wspólnej, odcinek 4263: Juliusz zaryzykuje, żeby namierzyć Grześka. W końcu pozna prawdę o śmierci Marii

Żałoba u Ziębów z „Na Wspólnej”. Grzesiek dowie się o śmierci Marii?

Rodzina Ziębów będzie musiała zmierzyć się z niezwykle trudnym czasem po stracie ukochanej Marii. W 4263. odcinku „Na Wspólnej” wszyscy będą opłakiwać seniorkę rodu. Żaneta przypomni sobie jednak o niezwykle ważnej osobie, do której wciąż nie dotarły smutne wieści. Chodzi o jej byłego męża, Grześka Ziębę. Mężczyzna nie będzie miał pojęcia o rodzinnej tragedii.

Były mąż Żanety z „Na Wspólnej” jest świadkiem koronnym. Nie dowie się o pogrzebie?

Grzesiek od dłuższego czasu jest objęty programem ochrony świadków. Żyje w ukryciu i posługuje się całkowicie zmienioną tożsamością. Wszystko z powodu dawnych zeznań obciążających groźnych przestępców. Z tego względu szanse na to, że Zięba weźmie udział w ceremonii pogrzebowej matki, wydają się wręcz zerowe. Pojawienie się na uroczystości stworzyłoby ogromne zagrożenie zarówno dla niego, jak i jego bliskich. Byli wrogowie tylko czekają na okazję, aby go namierzyć.

W 4263. epizodzie „Na Wspólnej” przerażona Żaneta podzieli się swoimi zmartwieniami z obecnym mężem. Będzie bała się, że Grzesiek całkowicie ominie pożegnanie Marii. Kobieta nie chce również, aby o śmierci własnej matki dowiadywał się od funkcjonariuszy policji. Przypadkowym świadkiem tej intymnej rozmowy Szulców będzie Juliusz. Mężczyzna z miejsca podejmie decyzję o udzieleniu pomocy zdesperowanej synowej. Zrobi to mimo olbrzymiego ryzyka. Plan jego działania okaże się zaskakujący.

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Juliusz rusza na ratunek. Wykorzysta tajemnicze kontakty, aby znaleźć Grześka

Ojciec Wojtka postanowi wziąć sprawy we własne ręce. W 4263. odcinku wdroży w życie odważny plan. Wykorzysta dawne znajomości, by jak najszybciej dotrzeć do Grześka i osobiście przekazać mu wieść o śmiertelnym ataku serca u Marii oraz dacie jej pogrzebu. W tym celu nawiąże kontakt z zaufanym kumplem, Szajbą (Krzysztof Janczak). Bezpośrednio zleci mu misję zlokalizowania dawnego męża Żanety.

– Grzegorz Zięba, pierwszy mąż mojej synowej Żanety. Znajdź go, nawiąż kontakt, to jest pilne...– Poza oficjalnymi kanałami?– Gdybym potrzebował oficjalnych kanałów, to bym cię nie prosił... To jest pilne– Rozumie się...

Szajba zgodzi się na propozycję w 4263. odsłonie serialu. Nie minie dużo czasu, a doświadczony specjalista namierzy miejsce pobytu ukrywającego się Zięby. To jednak nie rozwiązuje w pełni problemu, bo fizyczny powrót mężczyzny na łono rodziny nadal będzie wykluczony. Wciąż nie wiadomo, czy zdoła on uczestniczyć w żałobie razem ze wszystkimi bliskimi. Pod koniec dnia Juliusz będzie mógł z satysfakcją zakomunikować Żanecie wstępny sukces swojej intrygi.

Szokująca prawda dla Grześka z „Na Wspólnej”. Zdąży na ostatnie pożegnanie?

Działania Juliusza przyniosą zamierzony efekt. Grzesiek w 4263. odcinku „Na Wspólnej” dowie się o tym, że jego ukochana mama nie żyje. Wciąż otwartą kwestią pozostanie jednak jego faktyczna obecność na ceremonii pogrzebowej. Mimo to Żaneta odczuje niewyobrażalną ulgę. Uniknie scenariusza, w którym o tragedii informowaliby Ziębę policjanci, co od początku spędzało jej sen z powiek.