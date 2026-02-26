W poprzednich odcinkach (840-846) Ferit, targany uczuciami do Ayse, naraża życie, stawiając czoła przestępcom, a Ayse odnajduje go nad jeziorem, gdzie wyznaje jej miłość. Yaman naciska, by Acar dochodził do siebie w rezydencji, a Trucizna, wspominając brutalne morderstwo własnej rodziny, planuje zemstę na Yamanie. Nana dręczą koszmary i wątpliwości co do Acara, podczas gdy Yaman, zwiedziony fałszywymi dowodami, jest przekonany, że jego wróg nie żyje. Ferit i Ayse spędzają razem czas, postanawiając rozstać się w przyjaźni, co wzburza Koraya. Nese przypadkiem obserwuje podejrzane działania Basak i Berkaya, informuje o tym Volkana, który mimo wątpliwości zaczyna podejrzewać intrygę. Nana przeszukuje pokój Acara, odkrywa tajemniczy zeszyt i wraz z Yamanem odwiedza jego matkę, natrafiając niespodziewanie na Acara. Trucizna manipuluje Naną i Yamanem, lecz Yaman zauważa podobieństwo charakterów pisma i podejrzewa, że Trucizna żyje, podczas gdy przestępca planuje odebranie pamięci Yusufowi. Ayse odkrywa zdradę Koraya, który ją szantażuje, a Yaman dostrzega nietypowe zachowanie Nany. Trwają przygotowania do ślubu, podczas gdy Ferit stara się odkryć, co trapi Ayse. Yaman depcze Acarowi po piętach, lecz Trucizna wciąż mu się wymyka, a Baran zostaje zabity przez ludzi Trucizny, co wstrząsa Yamanem. Nese trafia na trop, który może ujawnić prawdę o Basak.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 847

Nana bardzo stresuje się myślą o próbie przed ślubem. Wysyła Akcę, Adalet i Aynur na zakupy, a sama pod pretekstem pikniku aranżuje próbę wesela w ogrodzie. Yaman robi wszystko, by jego ukochana oswoiła się z myślą o czekającej ich uroczystości i cierpliwie wykonuje kolejne polecenia Nany. Równocześnie zniecierpliwiony czeka na wyniki ekspertyzy grafologicznej. Nese zostawia anonimowy liścik z żądaniem okupu za wycieraczką samochodu Berkaya. Przerażony chłopak dzwoni do Basak. Ferit za wszelką cenę próbuje dowiedzieć się, co dręczy Ayse. Kobieta jednak wymyśla kolejną wymówkę.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 848

Nese jest o krok od zdobycia dowodów przeciwko Basak i jej wspólnikowi. Ogarnia ją rozpacz, gdy jej plan się nie udaje. Ayse postanawia wyznać Feritowi całą prawdę, musi jednak poczekać do zakończenia akcji. Policjanci ścigają mężczyznę, który porwał dziewczynkę. Na szczęście dziecko udaje się odnaleźć całe i zdrowe. Yaman zabiera Nanę na romantyczną kolację, podczas której oboje opowiadają sobie, jak próbowali ukryć nawet sami przed sobą kiełkujące w nich uczucia. Opętany żądzą zemsty Trucizna czeka na kolejny krok Yamana.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 849

Choć Ayse jest zdecydowana wyjawić Feritowi prawdę, reakcja jej byłego męża po wysłuchaniu historii mężczyzny podejrzanego o porwanie dziewczynki skutecznie ją przed tym powstrzymuje. Ferit oświadcza Ayse, że na miejscu mężczyzny zrobiłby dokładnie to samo i oburzony potępia czyn matki porwanego dziecka. Podczas romantycznej kolacji Yaman wyjawia Nanie, że Trucizna żyje. Kobieta zapewnia ukochanego o swoim wsparciu i gotowości do poświęceń w imię rodziny, czym po raz kolejny bardzo imponuje Yamanowi. Zdesperowana Ayse postanawia wyjechać do Niemiec.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 850

Ayse jest przekonana, że spędza z Feritem ostatni wspólny dzień. Mężczyzna jest zaskoczony jej serdecznością i uczuciowością. Zrozpaczona Nese dzieli się swoimi kłopotami z Ibrahimem i Czarną. Para postanawia jej pomóc. W rezydencji trwają przygotowania do uczczenia świadectwa Yusufa. Yaman w końcu otrzymuje wynik ekspertyzy pisma. Nie jest on jednak taki, jak oczekiwał. Yaman nie ma pojęcia, że Truciźnie udało się zaszantażować grafologa.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 851

Ayse spędza czas z Feritem. Mężczyzna jest zaskoczony jej uczuciowością i ciepłem, nie ma pojęcia, że to jej pożegnanie. Ibrahim i Czarna zatrzymują Berkaya, wspólnika Basak. Yaman, uwolniwszy się od podejrzeń co do Acara, razem z rodziną świętuje wzorowe świadectwo Yusufa. Rezydencję ogarnia atmosfera miłości i szczęścia. Niespodziewanie Yaman zmienia decyzję i postanawia zawrzeć spółkę z Acarem, zaprasza go również na rodzinną uroczystość. Nikt nie spodziewa się, że bezwzględny Trucizna zamierza wcielić w życie swój okrutny plan zemsty.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 852

Nese udowadnia Volkanowi swoją niewinność. Mężczyzna prosi ją, by do siebie wrócili. Nese nie chce jednak być z kimś, kto jej nie ufa. Rodzina Yamana świętuje dobre oceny na świadectwie Yusufa. W domu panuje radosna atmosfera. Yusuf nagrywa film z uroczystości i prosi Yamana, bo go zmontował. Acar w ostatniej chwili dowiaduje się, że Yusuf nagrał również jego rozmowę, po której przyznaje się, że to on jest Trucizną. Gdy Yaman wyjeżdża poinformowany o pożarze w magazynie, Nana, przeglądając telefon, trafia na ten fragment nagrania. Gdy już ma poinformować o tym Yamana, zostaje zaatakowana przez Truciznę. Mężczyzna rani ją nożem. Tymczasem Tunca odzyskuje pamięć. Przerażony tym, co zamierza Trucizna, postanawia ratować Yusufa.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejne odcinki 847, 848, 849, 850, 851, 852 zostaną wyemitowane w dniach 2-7 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

odc. 847 - poniedziałek, 2 marca

- poniedziałek, 2 marca odc. 848 - wtorek, 3 marca

- wtorek, 3 marca odc. 849 - środa, 4 marca

- środa, 4 marca odc. 850 - czwartek, 5 marca

- czwartek, 5 marca odc. 851 - piątek, 6 marca

- piątek, 6 marca odc. 852 - sobota, 7 marca

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

