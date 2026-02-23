W poprzednim odcinku (843) W poprzednim odcinku Volkan bardzo chciał uwierzyć Nese, postanowił jednak upewnić się osobiście, po czym wpadł w sieć intrygi uknutej przez Basak. Koray wymawiał się pracą, by nie pójść na szkolne przedstawienie Dogi, a Ferit bez wahania zaproponował, że go zastąpi. Targana niepokojem Nana chciała za wszelką cenę dowiedzieć się, czy Acar jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje, przeszukała jego pokój i znalazła zeszyt z podejrzanymi zapiskami, po czym postanowiła odnaleźć jego matkę i dotrzeć do prawdy. Przyłapana przez Yamana na kłamstwie namówiła go, by razem odwiedzili kobietę, a ku ich zaskoczeniu w progu pojawił się Acar.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 844

Chociaż Truciźnie udaje się przekonać Nanę i Yamana o swojej niewinności i mężczyźni podpisują umowę o współpracy, Yaman przez przypadek zauważa, że charaktery pisma Acara i Trucizny są niemal identyczne. Nabiera podejrzeń, że Trucizna jednak żyje. Tymczasem przestępca knuje okrutny plan. Chce pozbawić Yusufa pamięci. Brat Mukremina przekazuje Ayse nagranie z rozmową Koraya i hakera. Kobieta jest w szoku i każe Korayowi zniknąć z ich życia. Mężczyzna jednak nie ma zamiaru rezygnować ze ślubu. Daje Ayse kilka dni na podjęcie decyzji, równocześnie szantażując ją ujawnieniem, że nie tylko ukrywała przed Feritem jego córkę, ale i kazała spreparować wyniki testu na ojcostwo, przez co straci i córkę, i pracę. Ayse nie może uwierzyć w podłość człowieka, którego miała za najbliższego przyjaciela.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 845

Yaman zwraca uwagę na dziwne zachowanie Nany. Okazuje się, że kobieta postanowiła przygotować dość nietypowy posag. Yaman jest rozczulony jej pomysłem. Wspólnie czynią kolejne przygotowania do ślubu. Podejrzenia Yamana wobec Acara nie mijają. Trucizna jest tego świadom. Zauważa również, że Yaman kazał go śledzić. Ayse nie może dojść do siebie po tym, czego dowiedziała się od Koraya. Ferit, zaniepokojony jej stanem, zamierza dowiedzieć się, co trapi ukochaną. Volkan nie wierzy zapewnieniom Nese, że Basak zastawiła na nią pułapkę, żeby ich rozdzielić. Dziewczyna postanawia udowodnić mu prawdę.

„Dziedzictwo” – streszczenie odcinka 846

Ferit próbuje się dowiedzieć, co dręczy Ayse. Kobieta jest bliska wyznania mu prawdy, lecz w ostatniej chwili zbywa go wymówką, że stresuje się ponownym zamążpójściem. Yaman depcze Acarowi /Truciźnie po piętach. Prawie udaje mu się go złapać, ale zbrodniarz znów się wymyka. W ręce Yamana wpada za to Baran, zaufany człowiek Trucizny. Jednak i z tym Trucizna sobie radzi. Jego ludzie przechwytują Barana i zabijają go. Yaman jest wściekły z obrotu spraw, lecz nie okazuje niczego domownikom, pochłoniętym przygotowaniami do ślubu. Nese trafia na ślad, który pomoże jej dotrzeć do chłopaka, który pomagał Basak.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejne odcinki (844-846) zostaną wyemitowane w piątek, sobotę i niedzielę, 27-28 lutego 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

