Jakub Pursa odpowiada za jedne z najpiękniejszych choreografii w historii "Tańca z Gwiazdami". Tancerz podzielił się radosną nowiną!

"Taniec z Gwiazdami" to jeden z najpopularniejszych programów rozrywkowych w polskiej telewizji. Widzowie uwielbiają oglądać taneczne zmagania gwiazd na parkiecie Polsatu i obserwować, jak z tygodnia na tydzień zwiększa się ich świadomość ciała oraz umiejętności. Każdy tydzień to nowy styl taneczny oraz nowa choreografia, co niewątpliwie jest ogromnym wyzwaniem dla uczestników show. Nie dość, że muszą poznać techniczne podstawy konkretnego stylu, muszą też zapamiętać kroki oraz pokazać w tańcu emocje. Mimo że udział w programie to spore wyzwanie fizyczne oraz psychiczne, nadal nie brakuje chętnych, którzy podejmują rękawice. Program nie istniałby też jednak bez tancerzy, którzy w każdej edycji są przewodnikami gwiazd po świecie tańca. To właśnie z ich pomocą uczestnicy tak dobrze radzą sobie na parkiecie. Niezwykle ważni w "Tańcu z Gwiazdami" są też choreografowie, którzy niejednokrotnie swoją pracą potrafią wzruszyć, rozbawić oraz poruszyć. Jednym z artystów, odpowiedzialnych za choreografie w tanecznym show Polsatu jest Jakub Pursa. Poznajcie go bliżej.

Kim jest Jakub Pursa?

Jakub Pursa to urodzony w 1994 roku tancerz, choreograf oraz pedagog. Jest absolwentem Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza w Warszawie. Przez lata występował na największych scenach w Polsce - m.in. w Teatrze Muzycznym ROMA. Popularność zdobył w 2011 roku, kiedy wziął udział w szóstej edycji programu "You Can Dance - Po prostu tańcz". Mimo że nie wygrał tanecznego show, nie stracił zapału - wystąpił też w programach "World od Dance Polska" oraz "Got to Dance - Tylko Taniec". Jakub nie tylko zachwyca swoimi tanecznymi umiejętnościami, ale również kreatywnością, którą wykazuje się podczas wymyślania kolejnych choreografii - Pursa tworzy układy taneczne m.in. w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami".

To właśnie jego dziełem były finałowe freestyle'e Maćka Zakościelnego i Sary Janickiej, Vanessy Alexander i Michała Bartkiewicza czy też Mikołaja Bagińskiego i Magdy Tarnowskiej. Jego układy niejednokrotnie wzruszały do łez, ponieważ uczestnicy ukazywali w nich ogromne emocje - smutek, tęsknotę i żal. Śmiało można powiedzieć, że Kuba jest prawdziwym artystą, a jego choreografie są arcydziełami. W połowie stycznia 2026 roku Pursa podzielił się z fanami radosną nowiną - okazuje się, że w 18. edycji "Tańca z Gwiazdami" dołączy on do grona stałych choreografów programu. To oznacza tylko jedno - w nowej odsłonie show zobaczymy jeszcze więcej jego układów tanecznych.

Nowa odsłona "Tańca z Gwiazdami" zadebiutuje na antenie Polsatu już w niedzielę, 1 marca 2026 roku.