"Gorąca rywalizacja". Kiedy 2. sezon? Mam świetne wieści

Shane Hollander (Hudson Williams) i Ilya Rozanov (Connor Storrie) nie każą nam na siebie długo czekać. Choć nie należę do grona fanek tego kanadyjskiego serialu, gargantuicznej popularności mu odmówić nie mogę. A, że nie zabija się kury znoszącej złote jaja, realizacja drugiego sezonu "Gorącej rywalizacji" była kwestią czasu. Teraz poznaliśmy przybliżoną datę premiery.

"Gorąca rywalizacja" - 2. sezon z datą premiery. Kiedy nowe odcinki trafią do HBO Max?

Twórca serialu, Jacob Tierney, gościł ostatnio w programie śniadaniowym CBS Mornings i zapowiedział, że:

"Gorąca rywalizacja" powróci tak szybko, jak to możliwe w granicach ludzkich możliwości.

Potwierdził również, że drugi sezon zadebiutuje w kwietniu 2027 roku. Nie wiemy, czy tym razem nowe odcinki trafią do polskiego HBO Max na równi z premierą amerykańską. W rolach głównych powrócą Hudson Williams i Connor Storrie, plotkuje się też o udziale Petera Claffeya (Dunka z "Rycerza Siedmiu Królestw"), ale teoria ta opiera się wyłącznie na fakcie, iż Tierney zaczął obserwować aktora w mediach społecznościowych.

"Gorąca rywalizacja" - o serialu

"Gorąca rywalizacja" opowiada historię dwóch rywalizujących ze sobą zawodników hokeja na lodzie. Shane Hollander (Hudson Williams) i Ilya Rozanov (Connor Storrie) to dwie największe gwiazdy w lidze hokejowej, które łączy nie tylko ambicja i potrzeba rywalizacji, ale także magnetyczne przyciąganie, którego żaden z nich nie potrafi do końca zrozumieć. To, co zaczyna się jako niewinny, sekretny romans dwóch debiutantów, szybko przeradza się w niezwykłą miłosną podróż pełną zwrotów akcji, niezwykłych uczuć, zaprzeczeń i ciągłego odkrywania siebie na nowo.

Główni bohaterowie przez osiem lat gonią za sławą na lodowisku, jednocześnie próbując poradzić sobie z uczuciami poza nim. Rozdarci między sportem, któremu poświęcają życie, a miłością, której nie mogą zignorować, Shane i Ilya muszą zdecydować, czy w ich brutalnych sportowych światach jest miejsce na coś tak kruchego i potężnego, jak prawdziwa miłość.

