Daniel Olbrychski zastąpi legendę w "Ranczu". Reżyser zdradza szczegóły jego roli

Daniel Olbrychski nową twarzą w "Ranczu"

Popularne "Ranczo" powraca na ekrany z zupełnie nowymi bohaterami i sześcioma odcinkami. W obsadzie pojawi się Daniel Olbrychski, który przejmie pałeczkę po zmarłym Franciszku Pieczce, podobnie jak ten niegdyś zastąpił Leona Niemczyka. Taką informację przekazał w programie "19:30" producent serii Maciej Strzembosz. Wojciech Adamczyk, reżyser serialu, w rozmowie z ESKĄ odmówił podania szczegółów dotyczących postaci granej przez Olbrychskiego. Nie krył jednak zadowolenia z faktu, że aktor znany ze swojej sympatii do tej produkcji zasilił jej szeregi.

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W kogo wcieli się Daniel Olbrychski?

Daniel Olbrychski dostał tę rolę przede wszystkim dlatego, że jest wspaniałym aktorem. Bardzo się cieszę, że taka osoba jak Daniel Olbrychski kocha "Ranczo". No ale gdybyśmy mieli obsadzać aktorów, którzy nas kochają, to musiałbym mieć jakieś 8 milionów ról. Bardzo się cieszę, że mamy tak wspaniałą postać w obsadzie. Mam nadzieję, że też ona się wpisze w uniwersum Wilkowyj i nasi widzowie będą zadowoleni, zaskoczeni tym w jaki sposób pan Daniel pojawi się na ekranie - powiedział tajemniczo. - Według naszych informacji wynika, że aktor dostał dużą rolę i będzie często na ekranie.

Emocjonalny powrót "Rancza"

Ponowne stanięcie na planie filmowym wywołało u reżysera ogromne emocje i wzruszenie. Przyznał on otwarcie, że długo czekał na możliwość wznowienia prac, a w pewnym momencie nawet zwątpił w realizację tego pomysłu. Przełom nastąpił po osiągnięciu porozumienia i decyzji producenta o rozpoczęciu nagrań. Adamczyk podkreślił, że powrotowi po ponad dekadzie towarzyszą silne uczucia, zwłaszcza ze względu na brak wielu członków dawnej ekipy, i dodał, że nie spodziewał się już kolejnego zawodowego spotkania w tym gronie.