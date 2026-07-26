Pożegnał Ranczo. Taki wpis Jacek Kawalec opublikował po zakończeniu zdjęć

Jacek Kawalec zakończył pracę na planie nowego sezonu "Rancza"

Chociaż zdjęcia do nowych odcinków "Rancza" potrwają jeszcze do 20 sierpnia, to nie cała obsada będzie obecna na planie aż do samego końca. Z uwagi na fakt, że 11. sezon będzie składał się jedynie z sześciu odcinków, scenarzyści nie mieli możliwości stworzenia rozbudowanych wątków dla każdej z postaci. Z tego powodu niektórzy aktorzy już zakończyli pracę nad produkcją.

Jacek Kawalec przekazał fanom na Facebooku, że definitywnie zakończył swoją przygodę z Wilkowyjami i postacią Witebskiego. Aktor opublikował zdjęcia zza kulis, pokazując, jak wyglądało powstawanie serialu. W swoim wpisie podziękował również sympatykom "Rancza" za niesłabnące zainteresowanie produkcją i cierpliwość w oczekiwaniu na nowe odcinki.

Jak mawiał Doktor Wezół „medycyna jest bezradna” - wszystkie 5 dni zdjęciowych do nowej serii Rancza mam już za sobą. Łezka się kręci, ale pozostaną piękne wspomnienia z planu🧡 Wszystkim, którzy czekają na nowe odcinki dziękujemy za wsparcie i życzymy wielu emocji i dużo śmiechu przy emisji📺

Metamorfoza Tomasza Witebskiego z "Rancza" i jego przyszłość w 11. sezonie

Postać Witebskiego, kreowana przez Jacka Kawalca od premiery serialu w 2006 roku, to jeden z fundamentów produkcji. W pierwszych sezonach dał się poznać jako lękliwy i niezbyt ambitny nauczyciel, który za wszelką cenę próbował zadowolić wójta (Cezary Żak) i proboszcza. Jego naiwność została brutalnie obnażona, gdy uwierzył w obietnice Czerepacha (Artur Barciś) dotyczące posady dyrektora szkoły.

Przełom w życiu Witebskiego nastąpił dzięki kuracji u babki zielarki (Grażyna Zielińska). To dzięki jej specyfikom Tomasz nabrał pewności siebie, uwierzył w swój talent pisarski i stał się niezależny. Jego serce zabiło mocniej do włoskiej policjantki Franceski, z którą ostatecznie założył rodzinę. Warto jednak przypomnieć, że początkowo to Lucy (Ilona Ostrowska) była obiektem jego westchnień.

W 11. sezonie "Rancza" Tomasz i Francesca nadal będą stanowić szczęśliwą rodzinę, mieszkającą w Wilkowyjach ze swoim dzieckiem. Wszystko wskazuje jednak na to, że dotychczasowy redaktor lokalnych mediów i szef internetowej telewizji zrewolucjonizuje swoją karierę zawodową. Fani mogą spodziewać się zupełnie nowego oblicza Witebskiego.

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