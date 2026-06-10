Katarzyna Żak na planie nowych odcinków "Rancza". Serialowa Solejukowa pokazała zdjęcia zza kulis

Powrót serialu Ranczo na ekrany. Katarzyna Żak ponownie w obsadzie

Długi czas przypuszczano, że telewizyjna opowieść o losach społeczności z Wilkowyj dobiegła ostatecznego końca, choć fani stale liczyli na wznowienie tego niezwykle cenionego w Polsce formatu. Obecnie te nadzieje sympatyków przybierają realny kształt, ponieważ producenci zdecydowali się na kontynuację losów uwielbianych postaci. Atmosfera wśród odbiorców jest bardzo gorąca, a udostępniane przez ekipę ujęcia ze wczesnego etapu prac dodatkowo potęgują zniecierpliwienie widowni.

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Katarzyna Żak pokazała kulisy nowego Rancza. Reakcja fanów na powrót

To właśnie wspomniana odtwórczyni roli Kazi jako pierwsza zdradziła szczegóły dotyczące produkcji kontynuacji "Rancza". Artystka wrzuciła do sieci zakulisowe materiały zdjęciowe z powstających odcinków, dodając do nich krótki komentarz, który momentalnie wzbudził gigantyczne zainteresowanie wśród internautów.

„Cześć Kazia! Tu Kasia. Nie sądziłam, że jeszcze się spotkamy!" – napisała aktorka na swoim profilu, wywołując tym samym ogromne poruszenie wśród użytkowników platformy. Kazimiera Solejuk przez wszystkie sezony uchodziła za absolutną ulubienicę oglądających, dlatego informacje o ponownym wcieleniu się w tę rolę zdominowały internetowe dyskusje.

Zamieszczone przez gwiazdę kadry jednoznacznie dowodzą, że realizacja kolejnych epizodów znajduje się już na dość zaawansowanym etapie. Odbiorcy z wielkim zaangażowaniem zaczęli rozkładać udostępnione obrazki na czynniki pierwsze, starając się na ich podstawie przewidzieć fabułę zbliżającej się odsłony popularnego hitu.

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Pod internetowym postem artystki w mgnieniu oka zaroiło się od bardzo sentymentalnych wpisów. Zdecydowana większość komentujących podkreślała, że dorastała podczas oglądania poprzednich sezonów i wciąż trudno im pojąć, iż po tak długiej przerwie ich faworyci naprawdę powrócą na telewizyjne ekrany.

Informacja o nagrywaniu nowych odcinków przyciąga tak wielką uwagę głównie z uwagi na dotychczasowe, fenomenalne wręcz wyniki oglądalności tego tytułu. Historyjki z codziennego życia w Wilkowyjach przyciągały przed telewizory wielomilionową publiczność, zapewniając poszczególnym bohaterom niezwykłą rozpoznawalność w całym kraju.

Redakcja zachęca również do zapoznania się z przygotowanym zestawieniem zdjęć, w którym pokazano, jak dokładnie Katarzyna Żak zdecydowała się zabrać głos w tej głośnej sprawie i ostatecznie ucięła krążące w przestrzeni publicznej domysły na temat swojego angażu.

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