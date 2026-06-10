"Ranczo". Ilona Ostrowska wraca na plan. Tak potoczą się losy Lucy w nowych odcinkach

Ilona Ostrowska znowu jako Lucy. Co czeka bohaterkę serialu "Ranczo"?

Kontynuacja uwielbianego przez widzów formatu straciłaby swój urok bez obecności najbardziej charakterystycznej mieszkanki miejscowości. Główna gwiazda produkcji stanowi przecież centralny punkt wielu wątków, a jednocześnie jest prawdziwym sercem całej lokalnej społeczności. Sympatyczna przybyszka zza oceanu wielokrotnie udowadniała swoje zaangażowanie w sprawy sąsiadów oraz rozwój miejscowej kultury. Zawsze chętnie pomagała innym mieszkańcom tej malowniczej miejscowości, nawet jeśli wiązało się to ze starciami z dawnym wójtem Koziołem, granym przez Cezarego Żaka, oraz jego wiernym doradcą Czerepachem, w którego wciela się Artur Barciś.

Warto przypomnieć, że tuż przed zakończeniem dziesiątej serii główna bohaterka zdecydowała się na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Wówczas zostawiła w kraju swojego męża wraz z ich czworonogiem o imieniu Hot dog, zabierając za ocean jedynie córkę Dorotkę, aby odpocząć od dotychczasowych problemów. Ostatecznie jednak pojawiła się w domu podczas wieczerzy wigilijnej i złożyła ukochanemu obietnicę dotyczącą ich wspólnej przyszłości.

- Kusy, czekasz jeszcze na mnie? - zapytała na powitanie. - Do ostatniej sekundy życia... - zapewnił ją Kusy. - Nigdy więcej nie wyjadę. Nawet na dzień... - dodała.

- Nigdy więcej ci nie pozwolę - dodał.

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W przestrzeni medialnej pojawiają się przypomnienia, aby nie przegapić informacji o trwających już pracach nad nową odsłoną produkcji, w której po wielu latach przerwy przed kamerami stanął także Cezary Żak. Akcja jedenastego sezonu przeniesie widzów o dekadę do przodu względem ostatnich znanych wydarzeń. Niestety, scenarzyści musieli uwzględnić tragiczną śmierć, która na zawsze rozdzieliła małżonków. Samotna matka zdecyduje się pozostać w Wilkowyjach, gdzie będzie towarzyszyć jej dorastająca córka Dorotka, w którą wcieli się Karolina Ludwiniak. Dalsze perypetie wdowy i jej próby ułożenia sobie codzienności pozostają na tym etapie ścisłą tajemnicą twórców.

- Dopiero pierwszy dzień po pierwszej scenie. Jestem roztrzęsiona cała i pełna nadziei, że będzie świetnie. Jak to wypadnie, to oczywiście jest ocena widzów, jesienią bodajże - powiedziała Ilona Ostrowska w wywiadzie dla programu "19.30" na planie nowego "Rancza"

- Ja uważam, że wypadnie wspaniale - dodał Cezary Żak.

Brak uwielbianego bohatera z pewnością wywoła nostalgię wśród najwierniejszych fanów formatu, jednak centralna postać wciąż zachowa swój dawny urok. Charakteryzatorzy zadbali o to, aby Amerykanka prezentowała się niezwykle świeżo i promiennie. Widzowie z pewnością zauważą, że czas dla tej kluczowej postaci jakby całkowicie stanął w miejscu. Dekada, która rzekomo minęła od finałowych scen poprzedniej serii, będzie na ekranie zupełnie niedostrzegalna.

Premiera nowych odcinków serialu "Ranczo". Kiedy produkcja trafi na antenę TVP?

Hitowa opowieść zagości w ramówce stacji telewizyjnej jesienią 2026 roku. Zgodnie z harmonogramem, prace na planie jedenastej serii potrwają dokładnie do 20 sierpnia obecnego roku. Dzięki temu sympatycy formatu będą mogli obejrzeć sześć świeżych epizodów na kanale TVP1 jeszcze w tym roku. Z udostępnionych dotychczas informacji wynika, że nadchodząca partia materiału będzie funkcjonować pod intrygującym tytułem „Ranczo - zemsta wiedźm”.