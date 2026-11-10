"Campus Drivers" drastycznie zmienia zakończenie względem książki. Aktorka zdradza, czy Lois i Lane jeszcze się zejdą

"Campus Drivers" to francuski serial Prime Video oparty na pierwszym tomie serii książek autorstwa C.S. Quill. Choć produkcja, która zadebiutowała w piątek 6 listopada, dość umiejętnie oddaje klimat literackiego pierwowzoru, zakończenie pierwszego sezonu mocno zdziwiło fanów.

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"Campus Drivers" - C.S. Quill o zmianach względem książki

Pierwszy tom z serii "Campus Drivers", zatytułowany "Fast Lane", kończy się szczęśliwie. Lois (Carmen Kassovitz) i Lane (Baptiste Masseline) dochodzą do porozumienia, wyjaśniają sobie wszystko i wspólnie "odjeżdżają w stronę zachodzącego słońca". Twórcy adaptacji mieli dla nich jednak inne plany - w serialu para wprawdzie się schodzi, ale chwilę potem matka Lane'a wymusza na nim wyjazd za granicę. W ostatnich ujęciach pierwszego sezonu widzimy, jak Lois wchodzi do mieszkania, w którym ekipa przeprowadzkowa kończy już pakowanie gratów chłopaka.

Autorka książki, C.S. Quill, otwarcie przyznaje, że jest książkową purystką i z dużą rezerwą podchodziła do kwestii zmian względem pierwowzoru. - Jestem zapaloną czytelniczką i z pewnością należę do grona bardzo, bardzo wymagających odbiorców. Miałam swoje oczekiwania i zanim zaczęłam pracować przy tego typu projektach, nie potrafiłam zrozumieć, skąd w ogóle biorą się różnice między książką a filmem - mówi w wywiadzie dla TF1 Info, po czym dodaje:

- Podchodziłam do tego bardzo nieprzychylnie. Miałam pewne obawy. W wydawnictwie jestem przyzwyczajona do konkretnego zespołu, a tutaj nie wiedziałam, z kim przyjdzie mi współpracować. Poza tym mam dość wybuchowy charakter. [...] Chcę jednak przekazać coś moim czytelnikom: pamiętajcie, że adaptacja wcale nie jest taka prosta, jak mogłoby się wydawać. Książki nie da się po prostu skopiować.

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Czy Lois i Lane będą jeszcze razem?

Czy to zatem oznacza, że historia miłosna Lois i Lane'a dobiegła końca? W końcu drugi tom "Campus Drivers" skupia się już na losach innej pary (Donovana i Carrie), zatem w drugim sezonie - jeśli takowy powstanie - dotychczasowi protagoniści winni zejść na dalszy plan. Grająca Lois Carmen Kassovitz zapewnia jednak, że nie powinniśmy się martwić, a historia naszych ulubieńców skończy się tak, jak romansowa bozia przykazała, czyli długo i szczęśliwie.

- Uważam, że trzeba wybaczać ludziom. Wybaczenie jest bardzo ważne, więc mam nadzieję, że ona [Lois] to zrobi. Ja bym wybaczyła. Myślę, że tak właśnie postąpi, ponieważ zna jego słabości i wie, z czym się zmaga, poza tym to bardzo, bardzo bystra dziewczyna. Nie odrzuci go tak po prostu. Nie wyobrażam sobie, żeby mogła tak postąpić - przyznała aktorka w wywiadzie dla Speaking to Swooon.

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