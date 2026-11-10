Polski serial znów doceniony za granicą. Nasi widzowie się po nim przejechali

"Czarna śmierć" - o serialu

"Czarna śmierć" przedstawia inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami opowieść o epidemii czarnej ospy we Wrocławiu w 1963 roku. Niezwykle stylowa, sugestywna i pełna emocji historia, w której thriller medyczny przenika się z dramatem rodzinnym i pełną tajemnic opowieścią szpiegowską. Z jednej strony mamy tu grupę lekarzy, pod wodzą młodej i ambitnej Weroniki Przybysz, którzy toczą heroiczną walkę ze śmiertelną chorobą, z drugiej - dziennikarskie śledztwo, które może zdecydować o losach milionów ludzkich istnień. W obsadzie znaleźli się m.in. Anna Karczmarczyk, Tomasz Ziętek, Agnieszka Podsiadlik, Ilona Ostrowska oraz Rafał Mohr.

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"Czarna śmierć" najlepszym serialem festiwalu w Genewie

Jak informuje TVP, serial "Czarna śmierć" kolejny raz doceniono na arenie międzynarodowej. Tym razem produkcja Telewizji Polskiej otrzymała nagrodę Reflet d'Or za najlepszy serial podczas 32. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Genewie - jednego z najstarszych na świecie festiwali uwzględniających produkcje telewizyjne. Statuetkę osobiście odebrali autorzy scenariusza Piotr Derewenda i Wojciech Lepianka. Twórcy otrzymali też nagrodę finansową w wysokości 10 tys. franków szwajcarskich ufundowaną przez miasto i kanton Genewa.

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Polscy widzowie serialu nie pokochali

Choć "Czarna śmierć" doceniana jest przez branżę, widzowie odebrali ją znacznie mniej entuzjastycznie. W serwisie Filmweb serial osiągnął wynik zaledwie 5.8/10, czyli poniżej przeciętnej. Choć zdarzają się głosy pełne pochwał (a nawet oceny 10/10) dominują jednak krytyczne komentarze zarzucające, że twórcy nie wycisnęli z produkcji pełni jej potencjału.

Nieoglądalne. To szok że można tak koncertowo spa*tolić taki temat. Gra aktorska dramat, wiarygodność zerowa. Szkoda czasu..

Zrobili komedie z poważnego tematu.

Taki ciekawy temat, wydaje się że tak niewiele trzeba by zrobić dobry serial. I to kilka dni po "Heweliszu". Podobnie, ten serial nie do końca oparty na faktach, choć nie wiadomo dlaczego. Muzyka chwilami kompletnie nie pasuje. Scenografia i charakteryzacja totalna katastrofa. Widać że sporo kosztowała ale to nie jest oddana tamta epoka. Logika, kolejność zdarzeń bez składu i ładu. Nawet takie drobiazgi jak papierosy z filtrem których wtedy w PRL nie było! Pomieszczenie narad komitetu partii chyba z amerykańskich filmów. A tak poza tym nudny trochę....

- czytamy w komentarzach widzów.

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