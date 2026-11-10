Barwy szczęścia, odcinek 3448. Majak przesłucha Grzelaków po zabójstwie Bogumiła

"Barwy szczęścia", odcinek 3448. Komisarz Majak odkryje konflikt Grzelaków z Krapikiem

Wizyta komisarza Majaka w sklepie wywoła u Grzelaków ogromny szok w 3448 odcinku „Barw szczęścia”. Funkcjonariusz przekaże małżonkom wieści o śmierci ich specyficznego klienta, Bogumiła Krapika, który zostanie zamordowany. Niedawno małżeństwo toczyło z tym seniorem ostry spór, ponieważ mężczyzna domagał się od nich gigantycznego odszkodowania po zatruciu kupionymi u nich grzybami.

- „Bogusław Krapik. Został zamordowany” – przytacza wypowiedź komisarza portal swiatseriali.interia.pl.

- „Kto mógł zrobić coś takiego?” – rzuci wyraźnie wstrząśnięty Borys.

- „Tego właśnie próbujemy się dowiedzieć. Kto mógłby skorzystać na śmierci Krapika… Z naszych ustaleń wynika, że byliście państwo w konflikcie z nim” – zauważy śledczy.

W 3448 odcinku „Barw szczęścia” Borys spróbuje od razu wyjaśnić, że spór ze starszym mężczyzną został ostatecznie rozwiązany, lecz policjant podejdzie do tego sceptycznie.

- „Podpisaliśmy ugodę” – zaznaczy Grzelak.

- „To prywatnie, ale w prokuraturze postępowanie nie zostało zamknięte” – odpowie mu na to Majak.

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Borys z "Barw szczęścia" podejrzany o morderstwo w 3448 odcinku

Postawa funkcjonariusza w 3448 odcinku „Barw szczęścia” stanie się bardzo bezkompromisowa, a jego podejrzenia skupią się bezpośrednio na Borysie. Śledczy natychmiast wykorzysta przeciwko niemu dawne zatargi z prawem, wypominając mu z przeszłości sprawę dotyczącą zabójstwa.

- „To był nieszczęśliwy wypadek” – odparuje Borys.

Takie podejście policjanta w 3448 odcinku „Barw szczęścia” doprowadzi Aldonę do ostateczności. Kobieta kategorycznie zażąda od Majaka sprecyzowania zarzutów kierowanych w stronę jej męża. Zanim jednak wywołany do tablicy śledczy zdoła zabrać głos, do dyskusji włączy się sam Borys, kompletnie nie rozumiejąc toku myślenia funkcjonariusza.

- „Przecież podejrzewanie mnie jest kompletnie bez sensu. Dogadaliśmy się z Bogumiłem. Po co miałbym mu robić krzywdę?” – rzuci pytanie Grzelak.

- „Mógł na przykład żądać więcej” – podsunie komisarz, po czym od razu uzupełni: - „Na razie nikogo nie oskarżam. Prowadzę postępowanie w sprawie i chciałbym posłuchać pańskich wyjaśnień…”

Odcinek 3448 "Barw szczęścia". Mocne alibi uratuje Grzelaka przed zarzutami

W 3448 odcinku „Barw szczęścia” policjant przejdzie do konkretów i zażąda od Borysa informacji, co robił w chwili zabójstwa Bogumiła. W tym momencie Grzelak całkowicie zbije śledczego z tropu, ponieważ w czasie zbrodni będzie przebywał poza granicami Polski, odwiedzając wspólnie z Aldoną jej syna Aleksa (Hubert Wiatrowski) w Londynie.

- „Spacerowałem po Londynie. Byliśmy w odwiedzinach u Aleksa. Syna... znaczy, syna żony” – oświadczy Borys, co skutecznie ostudzi zapał Majaka, który zamknie temat i opuści lokal.

Niedługo po tym incydencie w 3448 odcinku „Barw szczęścia” poruszony Grzelak zrelacjonuje przebieg przesłuchania Kodurowi (Oskar Stoczyński). Marcin szybko ostudzi emocje znajomego, tłumacząc specyfikę pracy komisarza i zapewniając, że wobec żelaznego alibi Borysowi absolutnie nic nie grozi.

- „Majak ma taki styl. Lubi docisnąć przesłuchiwanego” – wytłumaczy zachowanie kolegi Marcin.

- „Myślałem normalnie, że mnie zwinie. Gdyby nie alibi, to nie wiem, co by było” – przyzna z ulgą Borys, a wieczorem podzieli się tymi samymi obawami z Aldoną: - „Gdyby nie to, że byliśmy w tym czasie w Londynie, to kto wie, co by dziś ze mną zrobili…”

Kiedy oglądać 3448 odcinek "Barw szczęścia" w telewizji?

Telewizyjną premierę 3448 odcinka serialu „Barwy szczęścia” zaplanowano na środę 25 listopada 2026 roku o godzinie 20.05 na antenie stacji TVP2.