Wsyp 1 łyżkę do prania białych obrusów. Tak szybko przywrócisz im śnieżną biel przed świętami. Domowy sposób na wybielenie obrusów

Białe obrusy szarzeją lub żółkną z czasem z powodu resztek detergentów, twardej wody, zanieczyszczeń oraz prania w niskich temperaturach.

Aby przywrócić obrusowi śnieżnobiały kolor, należy dodać jedną łyżkę kuchennego produktu bezpośrednio do bębna pralki razem z obrusem i standardowym detergentem.

Ważna jest również codzienna pielęgnacja, taka jak szybkie pranie zabrudzeń, przestrzeganie zaleceń producenta i unikanie nadmiaru detergentu.

Dlaczego białe obrusy z czasem szarzeją?

Białe tekstylia wyglądają elegancko, ale mają jedną wadę - szybko widać na nich wszelkie zabrudzenia. Resztki jedzenia, tłuszcz, kawa, herbata czy czerwone wino to tylko część problemów, z którymi musimy się mierzyć podczas codziennego użytkowania obrusu. Nie zawsze jednak za zmianę koloru odpowiadają widoczne plamy. Tkanina może stopniowo szarzeć również przez osadzanie się resztek detergentów, minerałów zawartych w twardej wodzie oraz drobnych zanieczyszczeń. Znaczenie ma także częste pranie w zbyt niskiej temperaturze lub przeładowywanie bębna pralki. Włókna nie są wtedy odpowiednio wypłukiwane, a materiał z każdym kolejnym cyklem wygląda coraz gorzej.

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Wsyp do bębna jedną łyżkę tego kuchennego produktu, a obrus znów będzie śnieżnobiały

Zanim spiszemy ulubiony obrus na straty, warto wypróbować prosty trik z wykorzystaniem sody oczyszczonej. Ten popularny produkt kuchenny ma właściwości lekko alkaliczne, dzięki czemu może wspomagać usuwanie niektórych zabrudzeń i ograniczać działanie kwaśnych osadów. Jak go wykorzystać? To banalnie proste. Najpierw umieszczamy obrus w bębnie pralki, a następnie wsypujemy bezpośrednio do niego jedną łyżkę sody oczyszczonej. Później dodajemy standardowy detergent i uruchamiamy program odpowiedni do rodzaju tkaniny.

Jak dbać o białe obrusy, żeby długo wyglądały jak nowe?

Sam domowy trik z sodą oczyszczoną to nie wszystko. Duże znaczenie ma również codzienna pielęgnacja. Przede wszystkim nie warto odkładać prania mocno zabrudzonego obrusu na później. Im dłużej plamy pozostają na włóknach, tym trudniej je usunąć. Przed włożeniem tkaniny do pralki dobrze jest sprawdzić metkę i dopasować temperaturę do zaleceń producenta. Nie należy też przesadzać z ilością detergentu. Jego nadmiar może osadzać się na materiale i powodować nieestetyczny nalot.

Poszarzały biały obrus nie musi od razu trafiać do kosza. Jedna łyżka sody oczyszczonej dodana do prania może pomóc odświeżyć tkaninę i usunąć część uporczywych zabrudzeń. To tani i łatwy sposób, który warto wypróbować, zanim zdecydujemy się na wymianę obrusa na nowy.

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