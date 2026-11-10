M jak miłość, odcinek 1957: Anita zostawi Kamila. Zgodzi się na rozstanie, ale postawi jeden warunek

„M jak miłość”, odcinek 1957: Anita wyjedzie z matką do Hiszpanii

W 1957 odcinku „M jak miłość” kolejne niepowodzenie w staraniach o powiększenie rodziny skłoni Anitę do opuszczenia Kamila. Wycieńczona psychicznie Laskowska straci siłę do dalszej walki o wymarzone dziecko. Jej załamanie pogłębi fakt, że przeprowadzony test ciążowy znów nie pokaże wyczekiwanych dwóch kresek. Zupełnie inaczej potoczą się losy Magdy, u której każdy wykonany test da wynik pozytywny, chociaż w ogóle nie planowała ona powiększenia rodziny.

Wiadomość o tym, że Budzyńska spodziewa się dziecka, w 1957 odcinku „M jak miłość” ostatecznie załamie partnerkę Gryca. Anita zrozumie, że nie potrafi obserwować radości przyjaciółki z macierzyństwa, które dla niej pozostaje nieosiągalne. Z tego powodu kobieta postanowi opuścić nie tylko Warszawę, ale również Polskę, decydując się na spędzenie całych wakacji z matką w Hiszpanii.

- „Ja nie mam siły już dłużej walczyć. Potrzebuję zrobić sobie przerwę. Muszę się od tego wszystkiego odciąć” – oświadczy partnerowi Anita.

- „Ale to właśnie to samo ci mówiłem, że musisz odpocząć. Dlatego ja już dzwonię do tego spa. W ogóle może na dłużej zarezerwuję?” – wyjdzie z inicjatywą Kamil.

- „Chciałabym pojechać z mamą do tego domu jej przyjaciółki do Hiszpanii... Na całe wakacje” – wyzna Laskowska, wprawiając ukochanego w osłupienie, po czym bezradnie doda. - „Zrozum mnie, jeśli ja tu zostanę, to ja się rozpadnę na tysiąc kawałków…”

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Pożegnanie Kamila i Anity w 1957 odcinku „M jak miłość”

Po tych słowach w 1957 odcinku „M jak miłość” kobieta opuści pomieszczenie, zostawiając partnera samego. Kamil nie zdoła jej powstrzymać, gdy wyjdzie na zewnątrz, jednak szybko do niej dołączy. Gryc przeanalizuje argumenty ukochanej i kierując się głębokim uczuciem, przystanie na jej zagraniczny wyjazd, choć będzie miał świadomość ogromnej tęsknoty.

- „Będę za tobą tęsknił jak potępieniec. Ale jedź… Kocham Cię i zrobię dla ciebie wszystko. Nawet jeżeli to oznacza rozstanie. Na wiele długich nocy… i dni. Będziesz chciała, to przyjadę. Nie będziesz chciała, to dam ci spokój” – zadeklaruje prawnik.

Zgoda na rozłąkę w 1957 odcinku „M jak miłość” będzie jednak obwarowana jednym zastrzeżeniem ze strony Gryca. Mężczyzna zażąda od partnerki dochowania wierności i zastrzeże, że żaden Hiszpan nie może zawrócić jej w głowie, co wreszcie wywoła uśmiech na twarzy przygnębionej Anity.

- „Na pewno jest to dla ciebie okej?” – dopyta dla pewności Laskowska.

- „To ty mi dawaj znaki, czy jest wszystko okej? I żadnych Hiszpanów! No zresztą wiesz będzie »¡Hola chica!«” – zaznaczy stanowczo Kamil.

- „Weź” – odpowie rozbawiona kobieta.

- „Południowcy” – podsumuje krótko Gryc.

Melania Grzesiewicz odchodzi z „M jak miłość” w 1957 odcinku

Wydarzenia z 1957 odcinka „M jak miłość” sprawią, że Melania Grzesiewicz zniknie z ekranów na dłuższy czas. Fani nie mają jednak powodów do niepokoju, ponieważ rozstanie z produkcją nie jest definitywne, o czym zapewniała sama aktorka podczas wyjaśniania kulis swojej decyzji. Droga powrotna dla jej bohaterki pozostaje otwarta, zwłaszcza że wierny Kamil nie przestanie na nią czekać.

Kiedy oglądać 1957 odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Telewizyjna premiera 1957 odcinka „M jak miłość” odbędzie się w poniedziałek, 16 listopada 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.