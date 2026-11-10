Jane Austen podbija świat seriali. Po "Tej innej siostrze Bennet" nadchodzi "Ta inna siostra Elliot". Oto pierwsze szczegóły

Po dość nieoczekiwanym sukcesie "Tej innej siostry Bennet", czyli swoistego spin-offu "Dumy i uprzedzenia" o tej najmniej popularnej z sióstr, BBC zamówiło serial dramatyczny "Ta inna siostra Elliot". Produkcja ma liczyć dziesięć odcinków i kreślić osobistą historię najstarszej siostry bohaterki z powieści "Perswazje" Jane Austen.

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Nadchodzi "Ta inna siostra Elliot". Zamówiono serial

"Perswazje" to ostatnia powieść ukończona przez Jane Austen i opublikowana na sześć miesięcy po jej śmierci. Fabuła skupia się na postaci Anne Elliot, której rodzina przeprowadza się do Bath, by zmniejszyć swoje długi poprzez wynajęcie rodowej posiadłości admirałowi i jego żonie. "Ta inna siostra Elliot" nawiązuje do koncepcji zastosowanej w "Tej innej siostrze Bennet", stawiając w centrum uwagi Elizabeth Elliot - postać dotychczas zepchniętą na margines - i czyniąc ją bohaterką własnej historii.

- Elizabeth Elliot to intrygująca postać na marginesie "Perswazji". Wiemy o niej akurat tyle, by zastanawiać się, co może kryć się pod powierzchnią... Cieszymy się, że wraz z BBC i BritBox powracamy do świata Jane Austen i stawiamy w centrum uwagi kolejną, dotychczas pomijaną bohaterkę - mówi Jane Tranter, dyrektor generalna brytyjskiej wytwórni Bad Wolf.

Za powstanie serialu odpowiada twórczyni "Tej innej siosty Bennet", Sarah Quintrell, która znów pracować będzie na bazie powieści Janice Hadlow pod tym samym tytułem. Produkcja serialu ma ruszyć w 2027 roku.

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Święta z "Tą inną siostrą Bennet" - serial powróci jeszcze w tym roku

Jakiś czas temu doczekaliśmy się wspaniałych wieści - zanim "Ta inna siostra Bennet" doczeka się drugiego sezonu, powróci do nas z trzyodcinkową świąteczną niespodzianką. Na obecną chwilę wiemy tylko, że akcja ma rozgrywać się tuż po wydarzeniach z pierwszej odsłony - kiedy to Mary Bennet zgodziła się poślubić Toma Haywarda - i w czasie świąt Bożego Narodzenia. Dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, wiemy jedynie, że odcinki trafią do HBO Max w grudniu tego roku.

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