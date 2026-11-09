"Maxton Hall" wraca po raz ostatni. Co się wydarzy w 3. sezonie? Jest zwiastun

"Maxton Hall - Dwa światy" to niemiecki serial Prime Video będący adaptacją serii książek "Save me" autorstwa Mony Kasten. W poprzednich odcinkach losy związku Ruby i Jamesa znów zawisły na włosku, gdy w wyniku okrutnej intrygi nasza protagonistka została wydalona z tytułowej szkoły. A to dopiero początek jej gehenny.

"Maxton Hall" - Sonja Weißer, serialowa Lydia, opowiedziała nam o 2. sezonie | WYWIAD

"Maxton Hall" wraca w finałowym sezonie. Bez łez się nie obejdzie

W zwiastunie zaprezentowanym dziś przez Prime Video widzimy, że Ruby kompletnie załamie się po wyleceniu z Maxton Hall, zwłaszcza, iż potwierdzą się najgorsze domysły - może teraz zapomnieć o wymarzonych studiach na Oksfordzie. O upadek swych marzeń oskarży Jamesa twierdząc, że jej życie było proste i poukładane, dopóki on się w nim nie pojawił.

By ratować przyszłość, reputację i miłość ukochanej, James zmuszony będzie wykombinować coś, co pozwoli Ruby wrócić do szkoły. A to nie będzie takie proste, w końcu dziewczyna oberwała za coś, czego dopuściła się jego rodzona siostra, a sytuację dodatkowo komplikuje trwająca w najlepsze wojna z podłym patriarchą familii Beaufortów.

"Maxton Hall" - zwiastun 3. sezonu

"Maxton Hall" - premiera i obsada

W rolach głównych powrócą Damian Hardung i Harriet Herbig-Matten, a w obsadzie znaleźli się m.in. Sonja Weißer jako Lydia, Ben Felipe jako Cyril, Fedja van Huêt jako Mortimer, Runa Greiner jako Ember, Justus Riesner jako Alistair, Andrea Guo jako Lin, Frederic Balonier jako Kieran oraz Eli Riccardi jako Elaine. Trzeci sezon trafi do Prime Video już 9 grudnia.

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