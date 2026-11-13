M jak miłość, odcinek 1962. Paweł wesprze pobitą Agnes i pokaże jej synka

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-11-13 15:23

Brutalny atak w lesie zaprowadzi Agnes (Amanda Mincewicz) prosto na szpitalne łóżko. W 1962 odcinku „M jak miłość” u boku poszkodowanej przyrodniej siostry natychmiast zjawi się Paweł (Rafał Mroczek). Zduński postanowi otoczyć Rotke troską, odwdzięczając się za jej wcześniejszą opiekę nad nim oraz małym Antosiem (Mikołaj Jankowski). Choć w 1962 odcinku „M jak miłość” mężczyzna nie przyprowadzi chłopca na oddział osobiście, pokaże go cierpiącej kobiecie na ekranie swojego telefonu. Czy widok ukochanego malucha doda jej sił do powrotu do zdrowia?

Pobita Agnes leży na ziemi w lesie. Obok na wstawce zmartwiony Paweł Zduński. O losach bohaterów czytaj w Eska.
Autor: MTL Maxfilm/TVP/ Materiały prasowe M jak miłość, odcinek 1962. Paweł wesprze pobitą Agnes i pokaże jej synka

Ciężki stan Agnes po napadzie w 1962 odcinku „M jak miłość”

Brutalny atak w lesie na Basię (Karina Woźniak) oraz Agnes będzie miał dramatyczny finał w 1962 odcinku „M jak miłość”. Agresor (Marcin Popek) całą swoją przemoc skieruje na starszą córkę Artura (Robert Moskwa). Choć młodsza z sióstr wyjdzie z opresji cało, to pobita Rotke w krytycznym stanie trafi do szpitala. Sytuacja stanie się dramatyczna, gdy pacjentka nagle straci czucie w nogach. Badający ją Olek (Maurycy Popiel) wykryje krwiaka w kanale kręgowym oraz wbity w rdzeń odłamek kości.

W 1962 odcinku „M jak miłość” o życie poszkodowanej drżeć będą nie tylko Artur, Basia czy nawet Marysia (Małgorzata Pieńkowska). Ogromny niepokój ogarnie również Pawła. Zduński osobiście przyjedzie do szpitala, mając ku temu bardzo ważny powód, by czuwać przy przyrodniej siostrze.

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Paweł i Antoś wesprą Agnes w 1962 odcinku „M jak miłość”

Role całkowicie się odwrócą, bo wcześniej to Zduński wraz z synkiem regularnie korzystali z ogromnego wsparcia Rotke. W 1962 odcinku „M jak miłość” nadarzy się okazja do spłacenia tego długu wdzięczności. Chcąc podziękować za dotychczasową pomoc, Paweł bez zastanowienia ruszy do placówki medycznej. Na oddział nie weźmie jednak małego Antosia, ale przygotuje dla poturbowanej krewnej zupełnie inną niespodziankę.

Podczas wizyty w 1962 odcinku „M jak miłość” przyrodni brat wyświetli pacjentce nagranie z Antosiem na ekranie smartfona. Zduński uzna, że widok chłopca, którego Agnes pokochała jak własne dziecko, zmobilizuje jej organizm do walki o zdrowie. Taka emocjonalna pomoc okaże się niezbędna ze względu na krytyczny stan kobiety. Poszkodowana będzie bowiem pilnie potrzebowała poważnej operacji ratującej życie.

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Wciąż nie wiadomo, czy zaangażowanie Zduńskich w 1962 odcinku „M jak miłość” wystarczy, aby postawić Rotke na nogi. Pod znakiem zapytania stanie powrót sprawności ruchowej u sparaliżowanej kobiety. Błagany o ratunek przez zrozpaczonego Artura doktor Chodakowski stanie przed niezwykle trudnym zadaniem medycznym.

Niewykluczone jednak, że w 1962 odcinku „M jak miłość” spełni się najczarniejszy scenariusz i pacjentka umrze na szpitalnym łóżku. Oznaczałoby to dla Pawła kolejny dramat po niedawnym odejściu ukochanej żony Franki (Dominika Kachlik). Zduński mógłby stracić przyrodnią siostrę, a mały Antoś ukochaną ciotkę, która zastępowała mu matkę. Rozwiązanie tego dramatycznego wątku i odpowiedź na pytanie, czy rodzina ją ocali, nastąpi już wkrótce.

Kiedy oglądać 1962 odcinek „M jak miłość” w TVP2?

Telewizyjną premierę 1962 odcinka „M jak miłość” zaplanowano na wtorek, 1 grudnia 2026 roku, o godzinie 20.50 na antenie stacji TVP2.

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