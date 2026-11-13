Dziedzictwo, odcinek 1078: Turgut przechytrzy policję, ale Sinan nie da się oszukać! Zacznie się obława [ZDJĘCIA]

Sinan nie uwierzy w ucieczkę Turguta w 1078. odcinku „Dziedzictwa”

W 1078. odcinku „Dziedzictwa” Sinan będzie kontynuował poszukiwania Turguta Evrensoya. Podejrzany o zabójstwo Ezgi mężczyzna spróbuje zyskać przewagę nad policją. Obmyśli plan ucieczki i wprowadzi śledczych w błąd, przez co prokuratorzy uznają, że przestępca zdołał opuścić kraj.

Sinan nie da się jednak zwieść pozorom. Prokurator będzie przekonany, że Turgut wciąż przebywa w Stambule. Jego podejrzenia okażą się uzasadnione, gdy w ostatniej chwili dotrze do niego wiadomość o stanie zdrowia siostry poszukiwanego. Kobieta przeszła zawał serca, a jej sytuacja będzie na tyle poważna, że Turgut może nie zdecydować się na pozostawienie jej bez opieki.

Sinan uzna, że właśnie ten rodzinny dramat może zdradzić miejsce pobytu przestępcy. Będzie przekonany, że mężczyzna nie porzuciłby ukochanej siostry w tak trudnym momencie. Na tej podstawie zarządzi nalot, licząc na to, że policji uda się w końcu dopaść poszukiwanego.

Aynur wciąż nie została oczyszczona z zarzutów

Działania Sinana mają szczególne znaczenie dla Aynur, która nadal ponosi konsekwencje spisku związanego z zabójstwem Ezgi. W 1078. odcinku „Dziedzictwa” prokurator będzie chciał doprowadzić do schwytania prawdziwego sprawcy, ponieważ tylko to może pomóc oczyścić ukochaną z podejrzeń.

W 1069. odcinku Baran nabrał pewności, że Aynur padła ofiarą spisku, a Sinan został przywrócony do pracy po wcześniejszym zawieszeniu. Mimo kolejnych ustaleń śledczych sprawa kobiety nadal nie została jednak ostatecznie rozwiązana.

Sinan nie zamierza się poddawać. W 1078. odcinku będzie musiał wykorzystać wszystkie dostępne tropy, by dotrzeć do Turguta. Jeżeli mężczyzna rzeczywiście znajduje się w pobliżu chorej siostry, policyjna akcja może okazać się przełomowa. Na razie jednak Aynur wciąż nie może odetchnąć z ulgą, a jej przyszłość zależy od tego, czy śledczym uda się udowodnić winę prawdziwego zabójcy Ezgi.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1078

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1078. zostanie wyemitowany w środę, 25 listopada 2026 roku. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m.in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

Sonda Czy Aynur i Sinan z serialu "Dziedzictwo" powinni być razem? Tak Nie

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