Trump ogłasza pokój z Iranem. Cieśnina Ormuz otwarta

PAP
PAP
2026-06-15 9:32

Donald Trump ogłosił osiągnięcie wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem, co pozwala na otwarcie Cieśniny Ormuz i zniesienie blokady morskiej. Premier Pakistanu, Shebhaz Sharif, potwierdził, że umowa obejmuje zakończenie działań wojskowych na wszystkich frontach.

Trump ogłasza pokój
Autor: EPA/BONNIE CASH / POOL/ PAP

Co oznacza porozumienie między USA a Iranem?

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump poinformował, że osiągnięto wstępne porozumienie pokojowe z Iranem. Umowa ta pozwala na swobodne otwarcie Cieśniny Ormuz, co jest kluczowe dla globalnego handlu ropą naftową. Trump podkreślił, że blokada morska Stanów Zjednoczonych zostanie zniesiona, umożliwiając swobodny przepływ statków.

Rola Pakistanu w negocjacjach

Premier Pakistanu, Shebhaz Sharif, który odegrał rolę pośrednika w negocjacjach, ogłosił, że porozumienie obejmuje natychmiastowe zakończenie działań wojskowych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. Podpisanie umowy ma nastąpić 19 czerwca w Szwajcarii, a przed tym wydarzeniem zaplanowano serię spotkań mających na celu przygotowanie do wdrożenia porozumienia.

Co dalej z irańskim programem atomowym?

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami Białego Domu, memorandum o porozumieniu ma obowiązywać przez 60 dni, w trakcie których strony omówią szczegóły dotyczące m.in. irańskiego programu atomowego. To kluczowy okres, który może wpłynąć na przyszłe relacje między USA a Iranem.

Źródło PAP.

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