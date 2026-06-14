Wielka Brytania przejęła rosyjskiego tankowca

Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer poinformował, że wydał polecenie przejęcia tankowca Smyrtos, zaliczanego do rosyjskiej tzw. floty cieni. Jednostka miała przepłynąć przez kanał La Manche, jednak została zatrzymana w wyniku operacji przeprowadzonej przez brytyjskie służby.

Jak przekazało brytyjskie ministerstwo obrony, w akcji uczestniczyli komandosi Royal Navy oraz specjalnie przeszkoleni funkcjonariusze Narodowej Agencji ds. Przestępczości (NCA). Po przejęciu statek został skierowany pod nadzór u południowych wybrzeży Wielkiej Brytanii, gdzie pozostanie do czasu zakończenia prowadzonego śledztwa.

Keir Starmer, komentując operację w mediach społecznościowych, ocenił, że jest to kolejny skuteczny krok wymierzony w struktury wspierające rosyjską agresję na Ukrainę. Podkreślił również, że państwa pomagające Kremlowi omijać międzynarodowe restrykcje nie mogą liczyć na bezkarność.

Brytyjskie władze zaznaczyły, że działania wobec tankowca zostały przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem krajowym oraz przepisami prawa międzynarodowego.

Czym jest rosyjska flota cieni?

Tak zwana rosyjska flota cieni to rozbudowana sieć tankowców i statków handlowych, często pływających pod banderami państw trzecich. Jednostki te są wykorzystywane m.in. do transportu rosyjskiej ropy naftowej i innych surowców z pominięciem sankcji nałożonych na Moskwę przez kraje zachodnie po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie.

W ostatnich miesiącach państwa europejskie coraz częściej podejmują działania mające na celu ograniczenie działalności floty cieni, uznając ją za jeden z kluczowych mechanizmów pozwalających Rosji utrzymywać dochody wykorzystywane do finansowania działań wojennych.

Wojna w Ukrainie: