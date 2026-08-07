Bójka w Kościerzynie. Sześciu mężczyzn usłyszało zarzuty

Interwencja policji po bójce w Kościerzynie

3 sierpnia 2026 roku około godziny 19:30 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie odebrał zgłoszenie dotyczące bójki z udziałem kilku osób. Na wskazaną ulicę miasta niezwłocznie skierowano policyjne patrole, które zajęły się zabezpieczeniem miejsca zdarzenia. Mundurowi przesłuchali świadków oraz zabezpieczyli nagrania z monitoringu, które stały się kluczowym elementem materiału dowodowego. Analiza zebranych informacji prowadzona przez policjantów z Kościerzyny oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pozwoliła na ustalenie tożsamości uczestników zajścia.

Zatrzymanie sześciu mieszkańców powiatu kościerskiego

W czwartek 6 sierpnia 2026 roku w godzinach porannych funkcjonariusze przeprowadzili działania, które doprowadziły do ujęcia sześciu podejrzanych mężczyzn. W gronie zatrzymanych znaleźli się dwaj 17-latkowie, dwaj 28-latkowie oraz mężczyźni w wieku 20 i 25 lat. Wszyscy ujęci są mieszkańcami powiatu kościerskiego i odpowiedzą za swoje zachowanie przed wymiarem sprawiedliwości. Policjanci precyzyjnie wytypowali osoby biorące udział w zdarzeniu dzięki wcześniejszym ustaleniom i wnikliwej pracy operacyjnej.

Zarzuty i środki zapobiegawcze wobec podejrzanych

Mężczyźni usłyszeli zarzuty dotyczące udziału w bójce i pobiciu o charakterze chuligańskim. Prokurator Rejonowy w Kościerzynie zdecydował o zastosowaniu wobec nich środków zapobiegawczych w postaci dozoru policji oraz poręczenia majątkowego. Za popełnione przestępstwo podejrzanym grozi teraz kara do 5 lat pozbawienia wolności. Śledczy zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy, a policjanci nie wykluczają, że w najbliższym czasie dojdzie do kolejnych zatrzymań.

Źródło: Policja.pl