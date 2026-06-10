Czy Rafał Komarewicz zostanie kandydatem na prezydenta Krakowa? Klub Centrum podejmie decyzję

Kto zostanie kandydatem na prezydenta Krakowa?

Po referendum, które zakończyło się odwołaniem Aleksandra Miszalskiego z funkcji prezydenta Krakowa, miasto czekają przedterminowe wybory. Zgodnie z kodeksem wyborczym, muszą one odbyć się w ciągu 90 dni od ogłoszenia wyników. Premier wyznacza datę wyborów na stanowiska takie jak wójt, burmistrz czy prezydent miasta.

Klub Centrum ma podjąć decyzję o swoim kandydacie podczas najbliższego posiedzenia, które zaplanowano na środę wieczorem. Według nieoficjalnych informacji, faworytem klubu jest Rafał Komarewicz, chociaż rozważane jest również poparcie innego kandydata.

Polityczna przyszłość Rafała Komarewicza

Pod koniec maja pojawiły się spekulacje, że poseł Rafał Komarewicz może zmienić swoje polityczne barwy. „Co będzie działo się w przyszłości, zobaczymy. Polityka jest dynamiczna” – skomentował te doniesienia Komarewicz w rozmowie z Wirtualną Polską.

W czerwcu Ryszard Terlecki z Prawa i Sprawiedliwości ujawnił, że Komarewicz sondował możliwość zdobycia poparcia tego ugrupowania na prezydenta Krakowa. Jednak partia nie potraktowała tych sygnałów poważnie z powodu jego wcześniejszych związków z innymi środowiskami politycznymi.

Kim jest Rafał Komarewicz?

Rafał Komarewicz, z wykształcenia lekarz stomatolog, jest znanym politykiem i przedsiębiorcą. Od 2023 roku pełni funkcję posła na Sejm X kadencji. W lutym 2026 roku współtworzył nowy klub parlamentarny Centrum. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, a po ukończeniu studiów prowadził własną działalność gospodarczą, w tym sieć aptek i firmę doradczą z branży medycznej.

Jego kariera samorządowa jest ściśle związana z Krakowem. W 2012 roku po raz pierwszy został radnym z komitetu Jacka Majchrowskiego, zastępując Władysława Kosiniaka-Kamysza. W kolejnych latach pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, a następnie przewodniczącego Rady Miasta Krakowa.

Inni kandydaci na prezydenta Krakowa

W wyborach na prezydenta Krakowa swoje kandydatury zgłosili już Monika Piątkowska, Michał Drewnicki, Bartosz Bocheńczak, Aleksandra Owca, Grażyna Zofia Świat, Michał Klimek, Jan Hoffman, Sławomir Pietrzyk oraz Marian Banaś. Dodatkowo, Łukasz Wantuch i Marta Ratuszyńska również wyrazili zainteresowanie startem w wyborach.

Łukasz Gibała, który w poprzednich wyborach rywalizował z Miszalskim, nie wyklucza ponownego ubiegania się o to stanowisko.

Źródło PAP.