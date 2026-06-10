UOKiK nakłania banki do zmian w obsłudze spadkobierców. Co to oznacza?

Jakie zmiany planuje UOKiK w bankach?

Polski Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów skierował pisma do największych banków w kraju, przedstawiając oczekiwania dotyczące standardów obsługi spadkobierców. Urząd podkreślił konieczność uproszczenia procedur związanych z dostępem do środków i informacji po śmierci klienta banku.

Problemy spadkobierców w dostępie do funduszy

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów otrzymał skargi dotyczące trudności, jakie napotykają spadkobiercy w uzyskaniu dostępu do środków finansowych oraz informacji po śmierci klienta banku. W wyniku przeprowadzonych analiz, prezes UOKiK zbadał procedury stosowane przez największe instytucje bankowe w Polsce, takie jak Alior Bank, Bank Millennium, Bank Pekao, BNP Paribas, Credit Agricole, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska oraz VeloBank.

Brak jasnych standardów w bankach

Zebrane dowody sugerują, że problemy mogą wynikać z nieprecyzyjnych procedur bankowych. Brakuje jednoznacznych i jednolitych standardów dotyczących obsługi spraw spadkowych oraz odpowiedniego szkolenia pracowników w tym zakresie. W związku z tym, prezes UOKiK wysłał do banków listy, w których określił oczekiwane standardy postępowania wobec spadkobierców i oczekuje informacji o podjętych przez banki działaniach.

Źródło PAP.