Dodaj mleko do sosu bolognese. Spaghetti będzie o niebo lepsze

Spaghetti bolognese, znane również jako ragù alla bolognese, to danie pochodzące z regionu Emilia-Romania, a dokładniej z Bolonii, skąd pochodzi jego nazwa. Choć na przestrzeni lat receptura uległa pewnym modyfikacjom, główne składniki pozostają niezmienne:

mielone mięso,

pomidory,

cebula,

marchew,

seler,

czerwone

różnorodne przyprawy

Jednak w tradycyjnym przepisie na ragù alla bolognese jest jeden dodatek, o którym często się zapomina - mleko. Jak ono wpływa na smak dania?

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Historia dania spaghetti bolognese

Pierwsze przepisy na ragù alla bolognese pojawiły się już w XVIII wieku, jednak dopiero w 1891 roku Pellegrino Artusi, uznawany za ojca współczesnej kuchni włoskiej, spopularyzował ten sos w swojej książce kucharskiej "La Scienza in Cucina e l’Arte di Mangiar Bene". Od tego czasu ragù stało się jednym z filarów włoskiej kuchni.

Wersja popularna poza Włochami, zwana właśnie spaghetti bolognese, stała się daniem międzynarodowym, w którym charakterystyczne są długie, cienkie makaronowe nitki podawane z bogatym w pomidory sosem.

Sekret mleka w sosie bolognese

Dodanie mleka do sosu bolognese może na pierwszy rzut oka wydawać się nietypowe. W końcu, w przepisach na sosy mięsne i pomidorowe zazwyczaj nie pojawia się mleko. Jednak to właśnie ten składnik odgrywa kluczową rolę w klasycznym ragù alla bolognese.

Mleko pełni w sosie kilka istotnych funkcji. Po pierwsze, jego tłuszcz i białka pomagają zmiękczyć i nawilżyć mięso, co sprawia, że staje się ono bardziej delikatne. Po drugie, mleko neutralizuje kwaśny smak pomidorów. Pomidory, zwłaszcza w większych ilościach, mogą dominować smak sosu, nadając mu zbyt intensywną kwasowość.

Jak sporządzić sos bolognese z mlekiem?

Jeśli chcesz wzbogacić swoje spaghetti bolognese mleko, oto kilka wskazówek, jak to zrobić:

Dodaj mleko na końcu smażenia mięsa : Po podsmażeniu mięsa, zanim dodasz pomidory i inne składniki, wlej odrobinę mleka. Pozwól, aby mleko gotowało się z mięsem przez kilka minut, aż zostanie wchłonięte. Dzięki temu mięso nabierze delikatności.

: Po podsmażeniu mięsa, zanim dodasz pomidory i inne składniki, wlej odrobinę mleka. Pozwól, aby mleko gotowało się z mięsem przez kilka minut, aż zostanie wchłonięte. Dzięki temu mięso nabierze delikatności. Dodawaj mleko stopniowo : Nie musisz dodawać dużych ilości mleka. Wystarczy od 1/4 do 1/2 szklanki, w zależności od ilości sosu. Ważne, aby dodawać mleko stopniowo i obserwować, jak zmienia się konsystencja sosu.

: Nie musisz dodawać dużych ilości mleka. Wystarczy od 1/4 do 1/2 szklanki, w zależności od ilości sosu. Ważne, aby dodawać mleko stopniowo i obserwować, jak zmienia się konsystencja sosu. Gotuj na wolnym ogniu: Po dodaniu mleka sos powinien gotować się na wolnym ogniu, aby smaki mogły się połączyć. Dzięki temu sos stanie się gęstszy i bardziej kremowy.

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