5 najważniejszych lekcji stylu od Coco Chanel. O jednej często się zapomina

Coco Chanel zmieniła sposób, w jaki kobiety myślą o modzie. Dzięki niej spodnie stały się codziennym elementem damskiej garderoby, a mała czarna – must have każdej eleganckiej kobiety. Jej nacisk na prostotę i wygodę na zawsze odmienił świat mody. Chanel uczy nas, że moda powinna być ponadczasowa, a elegancja – dostępna dla każdej kobiety. Jej lekcje stylu pozostają aktualne po dziś dzień. Przyjrzyjmy się, czego o modzie możemy nauczyć się od słynnej projektantki.

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Dzieciństwo Coco Chanel

Gabrielle Bonheur Chanel, bo tak brzmiało jej prawdziwe nazwisko, urodziła się 19 sierpnia 1883 roku w Saumur we Francji. Jej wczesne życie nie zapowiadało światowej sławy – po śmierci matki Coco trafiła do sierocińca, gdzie nauczyła się podstaw szycia. To właśnie tam rozpoczęła się jej przygoda z modą, choć w tamtych czasach nie przypuszczała jeszcze, że stanie się jedną z najbardziej wpływowych kobiet XX wieku.

Jak zrodził się przydomek Coco?

Pseudonim "Coco" narodził się, gdy młoda Gabrielle śpiewała w kawiarniach, wykonując piosenki o miłości, w tym jedną zatytułowaną "Qui qu’a vu Coco?". To właśnie ten utwór przyniósł jej przydomek, który towarzyszył jej do końca życia i stał się synonimem rewolucji w świecie mody.

Początki kariery Coco Chanel

Coco Chanel rozpoczęła swoją karierę od skromnych projektów kapeluszy, które szybko zyskały popularność wśród paryskich elit. W 1910 roku otworzyła swój pierwszy butik, Chanel Modes, na rue Cambon w Paryżu. Dzięki swojej innowacyjnej wizji kobiecej sylwetki oraz odejściu od przepychu, który dominował w ówczesnej modzie, Coco szybko zdobyła uznanie. Z czasem jej imperium rozszerzyło się na kolejne elementy garderoby – suknie, marynarki, a przede wszystkim nieśmiertelną "małą czarną".

Coco nie tylko tworzyła ubrania – była pionierką nowych idei. To ona wprowadziła kobiety w epokę nowoczesnej mody, pozbywając się gorsetów i sukni o sztywnych formach, na rzecz wygodnych, prostych ubrań. Rozpowszechniła noszenie spodni przez kobiety i wprowadziła do codziennych stylizacji materiały takie jak dzianina. Do dzisiaj Coco Chanel kojarzy się z luksusem, prostotą i ponadczasową elegancją.

5 najważniejszych lekcji stylu od Coco Chanel

1. Dodatki robią całą stylizację

Chanel miała niezwykły dar do komponowania dodatków. To ona wprowadziła na salony sztuczną biżuterię, zamieniając drogocenne kamienie i metale na sztuczne perły, koraliki i szkło. Jej motywacja była prosta: chciała, aby każda kobieta mogła poczuć się elegancko, bez konieczności wydawania fortuny. Biżuteria stała się dostępna, a kobiety zaczęły swobodniej eksperymentować z dodatkami. Coco pokazała, że odpowiednio dobrane akcesoria mogą całkowicie odmienić nawet najprostszy strój.

2. Spodnie dają wolność

W czasach, kiedy kobiety nosiły głównie suknie, Coco Chanel była jedną z pierwszych projektantek, która zaczęła promować spodnie jako element damskiej garderoby. Sama często nosiła spodnie, a jej projekty szybko zyskały na popularności wśród kobiet poszukujących wygody i swobody ruchu. Chanel udowodniła, że spodnie nie tylko dają wolność fizyczną, ale również symboliczną – stanowią wyraz emancypacji i niezależności.

3. Mała czarna na każdą okazję

W czasach, kiedy kobiety nosiły głównie suknie, Coco Chanel była jedną z pierwszych projektantek, która zaczęła promować spodnie jako element damskiej garderoby. Sama często nosiła spodnie, a jej projekty szybko zyskały na popularności wśród kobiet poszukujących wygody i swobody ruchu. Chanel udowodniła, że spodnie nie tylko dają wolność fizyczną, ale również symboliczną – stanowią wyraz emancypacji i niezależności.

4. Prostota jest kluczem do elegancji

Jedną z najważniejszych lekcji, jaką przekazała Coco, była idea, że mniej znaczy więcej. Prostota i funkcjonalność były fundamentem jej projektów. Biel i czerń były zdaniem Chanel podstawą kobiecej garderoby. Pokazała, że elegancja nie potrzebuje nadmiaru kolorów ani wzorów, wystarczą dobrze skrojone ubrania, które można nosić przez lata. Jej słynne, idealnie skrojone marynarki są do dziś obowiązkowym elementem w szafach każdej elegantki, a klasyczne zestawienia bieli i czerni pozostają synonimem dobrego smaku.

5. Moda powinna być wyrazem miejsca i chwili

To zasada, o której często się zapomina. Chanel była zwolenniczką mody, która odzwierciedlała rzeczywistość – aktualny czas, miejsce i okoliczności. Jej kreacje były odpowiedzią na potrzeby współczesnych kobiet i odpowiadały bieżącym potrzebom społecznym i kulturowym. Dlatego też, jej proste, funkcjonalne projekty, które zrywały z gorsetami i nadmiernym przepychem, były odpowiedzią na zmieniającą się rolę kobiet w społeczeństwie.