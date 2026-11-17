Fani polskiej muzyki mogą zacierać ręce. ZORZA wspierana przez T-Mobile wraca latem 2027 roku, a Dawid Podsiadło ponownie zaprasza artystów do muzycznych eksperymentów. Motywem przewodnim drugiej edycji jest „sztuka przyciągania” – idea spotkań artystów i publiczności, z których rodzą się nowe muzyczne doświadczenia. Tym razem na scenie spotkają się gwiazdy reprezentujące różne pokolenia, style i muzyczne wrażliwości. Efekt? Sześć wyjątkowych projektów przygotowanych specjalnie na festiwal.

ZORZA 2027 - kto wystąpi? Oto pierwsze ogłoszenia!

Druga edycja ZORZY stawia na nieoczywiste połączenia. Zamiast standardowego festiwalowego line-upu organizatorzy proponują coś znacznie bardziej ekscytującego - wspólne projekty artystów, którzy na co dzień działają w różnych muzycznych światach.

Na głównej scenie zobaczymy:

Dawid Podsiadło i Vito Bambino - duet, którego muzyczna chemia jest już dobrze znana fanom. Tym razem artyści stworzą jednak cały wspólny projekt, łączący pop, soul i alternatywę.

- duet, którego muzyczna chemia jest już dobrze znana fanom. Tym razem artyści stworzą jednak cały wspólny projekt, łączący pop, soul i alternatywę. Dawid Podsiadło i Sobel - spotkanie dwóch wyjątkowo popularnych artystów, którzy połączą alternatywny pop z nowoczesnym brzmieniem wywodzącym się z rapu.

- spotkanie dwóch wyjątkowo popularnych artystów, którzy połączą alternatywny pop z nowoczesnym brzmieniem wywodzącym się z rapu. Daria Zawiałow i Brodka - dwie silne osobowości polskiej sceny muzycznej połączą siły. Możemy spodziewać się bezkompromisowego, świeżego i nieprzewidywalnego projektu.

- dwie silne osobowości polskiej sceny muzycznej połączą siły. Możemy spodziewać się bezkompromisowego, świeżego i nieprzewidywalnego projektu. Mrozu i Fukaj - funkowy groove, żywe instrumenty i hip-hopowa energia. To połączenie może być jedną z największych muzycznych niespodzianek festiwalu.

- funkowy groove, żywe instrumenty i hip-hopowa energia. To połączenie może być jedną z największych muzycznych niespodzianek festiwalu. Kasia Lins i Szczyl - artyści postawią na eksperymenty, gitarowe brzmienia i poszukiwanie nowych muzycznych kierunków.

- artyści postawią na eksperymenty, gitarowe brzmienia i poszukiwanie nowych muzycznych kierunków. Hubert. i Kosmonauci - hip-hop spotka się z jazzową improwizacją, a znane utwory Huberta. zyskają zupełnie nowe aranżacje.

To właśnie takie zestawienia sprawiają, że ZORZA 2027 wyróżnia się na tle innych festiwali. Każdy projekt ma być osobnym muzycznym światem, przygotowanym od podstaw z myślą o publiczności wydarzenia.

Autor: ZORZA/ Materiały prasowe

Dawid Podsiadło zdradza kulisy ZORZY 2027

Pomysłodawca festiwalu nie ukrywa, że druga edycja jest dla niego szczególnie ważna. Po doświadczeniach z 2025 roku organizatorzy chcą jeszcze mocniej podkręcić poziom muzycznych spotkań.

- Sam najbardziej lubię w tym festiwalu to, że mogę się spotkać z kimś, kogo muzyki słucham, i sprawdzić, co możemy razem wymyślić - mówi Dawid Podsiadło.

Artysta podkreśla również, że do współpracy z Soblem przymierzał się już od dłuższego czasu, a wspólny projekt z Vito Bambino jest okazją do przełożenia ich przyjaźni na muzykę. Ciekawość wzbudzają go także pozostałe zestawienia.

- Do drugiej edycji ZORZY podchodzimy już z większym doświadczeniem. Wiemy, co się sprawdziło, co możemy poprawić, ale muzycznie wciąż chcemy więcej - dodaje muzyk.

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ZORZA 2027 - miasta i daty. Gdzie odbędzie się festiwal?

Podobnie jak podczas pierwszej edycji, ZORZA odwiedzi sześć polskich miast. Festiwal rozpocznie się w czerwcu, a ostatnie koncerty odbędą się pod koniec sierpnia.

Kraków: 4-5 czerwca 2027 - Lotnisko Rakowice-Czyżyny

4-5 czerwca 2027 - Lotnisko Rakowice-Czyżyny Wrocław: 25-26 czerwca 2027 - AWF Wrocław

25-26 czerwca 2027 - AWF Wrocław Poznań: 16-17 lipca 2027 - Lotnisko Poznań-Ławica

16-17 lipca 2027 - Lotnisko Poznań-Ławica Warszawa: 30-31 lipca 2027 - Lotnisko Bemowo (Warszawa-Babice)

30-31 lipca 2027 - Lotnisko Bemowo (Warszawa-Babice) Gdańsk: 13-14 sierpnia 2027 - Błonia Polsat Plus Arena Gdańsk

13-14 sierpnia 2027 - Błonia Polsat Plus Arena Gdańsk Katowice: 27-28 sierpnia 2027 - Lotnisko Muchowiec

Co ważne, ujawniony line-up to dopiero początek. W kolejnych miesiącach organizatorzy mają przedstawić następnych artystów i projekty, które pojawią się również poza sceną główną.

Bilety na ZORZA 2027 - kiedy rusza sprzedaż?

Jeśli planujecie wybrać się na przyszłoroczną edycję festiwalu ZORZA, warto zapisać sobie kilka ważnych dat. Przedsprzedaż i sprzedaż regularna rozpoczną się jeszcze w listopadzie 2026 roku.

18 listopada, godz. 12:00 - przedsprzedaż dla klientów T-Mobile zarejestrowanych w programie Magenta Moments.

- przedsprzedaż dla klientów T-Mobile zarejestrowanych w programie Magenta Moments. 19 listopada, godz. 12:00 - przedsprzedaż dla użytkowników Allegro Smart!

- przedsprzedaż dla użytkowników Allegro Smart! 20 listopada, godz. 12:00 - start sprzedaży regularnej.

Bilety będą dostępne wyłącznie na platformie eBilet.pl.

Jedno jest pewne - ZORZA 2027 zapowiada się jako festiwal pełen muzycznych niespodzianek. Zamiast kolejnych standardowych koncertów dostaniemy wyjątkowe spotkania artystów, nowe aranżacje i projekty, które powstaną tylko na tę okazję. Którego duetu jesteście najbardziej ciekawi?