Mimo upałów Dawid Podsiadło przyciągnął tłumy na PGE Narodowy! Mamy zdjęcia publiczności

Dawid Podsiadło to postać, której w polskim show-biznesie nikomu przedstawiać nie trzeba. Od czasu swojego debiutu regularnie udowadnia, że potrafi zapełnić największe obiekty w kraju, a bilety na jego występy znikają w zaledwie kilka minut. Muzyka artysty łączy pokolenia, a skromność i specyficzne poczucie humoru zjednały mu miliony fanów. Każda kolejna trasa koncertowa artysty staje się ogólnokrajowym wydarzeniem, a sam wokalista stale podnosi poprzeczkę, jeśli chodzi o oprawę wizualną i technologiczną swoich show.

Dawid Podsiadło w Warszawie. Dwa koncerty na Narodowym!

Nie inaczej jest w przypadku trasy Obrotowy Tour 2026. Scena umieszczona na samym środku stadionu pozwala na bliski kontakt z publicznością z każdej strony obiektu. Dotychczasowe występy w Poznaniu, Chorzowie i Gdańsku udowodniły, że Podsiadło potrafi zaskoczyć - na scenie towarzyszyli mu wyjątkowi goście, w tym Artur Rojek, Sobel oraz Oki. Dzisiejszy koncert w Warszawie to powrót do stolicy i jednocześnie początek ostatecznego podsumowania tego gigantycznego projektu. Mimo upałów fani piosenkarza nie zawiedli. Z ogromnymi uśmiechami przyszli towarzyszyć idolowi pod sceną.

Chorzów - koncert Dawida Podsiadło

Upały w Warszawie. Fani Podsiadły nie zawiedli! Organizatorzy też

Dzisiejszemu wydarzeniu towarzyszą ekstremalne warunki atmosferyczne. Ogromne upały, które przetaczają się przez Warszawę, mogły mocno dać się we znaki osobom oczekującym w wielogodzinnych kolejkach na otwarcie bram. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, organizatorzy koncertu stanęli na wysokości zadania i wdrożyli procedury ratujące komfort uczestników. Aby zapewnić bezpieczeństwo w ten upalny dzień, zdecydowano się na kilka kluczowych kroków: zezwolono na wnoszenie na teren PGE Narodowego własnych butelek z wodą, na miejscu przygotowano specjalne strefy i punkty z darmową wodą pitną dla każdego uczestnika, a także zaniżono ceny napojów na terenie obiektu, co przy tego typu masowych imprezach jest rzadkością.

Szukajcie się na zdjęciach w naszej relacji i dajcie znać, jak z waszej perspektywy wyglądała dzisiejsza organizacja!