ESKA Music Tour w Kołobrzegu. Zagrali Young Leosia, Fukaj i Brokies

Wieczór 14 listopada w Kołobrzegu był prawdziwą gratką dla miłośników dynamicznych bitów i charyzmatycznych tekstów. Hala Milenium, znana z goszczenia wielu znaczących wydarzeń, tym razem stała się areną dla ESKA Music Tour.

ESKA Music Tour w Kołobrzegu. Tak wyglądał koncert

Całość kolejnego wieczoru na mapie ESKA Music Tour z mistrzowską lekkością poprowadzili prezenterzy Radia ESKA: Ola Kot i Mati Fuczyło. Było naprawdę gorąco! Zdjęcia i wideo z koncertu w Kołobrzegu znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Young Leosia, Fukaj i Brokies - o artystach

Brokies to polska grupa internetowa, która zrzesza twórców działających w mediach społecznościowych, branży rozrywkowej i muzycznej. Założona w 2025 roku, składa się z trzech osób: Dajczmana (właśc. Hubert Dajczman), DiscoKarola (właśc. Karol Kazimierczak) oraz Pirla (właśc. Dawid Seweryn).

Fukaj to jeden z najbardziej obiecujących i cenionych artystów młodego pokolenia w polskim rapie. Jego twórczość wyróżnia się głębią tekstów, introspektywnym podejściem i niezwykłą wrażliwością.

Young Leosia, czyli Sara Sudoł, jest z kolei jedną z najbardziej rozpoznawalnych i wpływowych postaci w polskim rapie, która przełamała wiele stereotypów. Przełomowym sukcesem był dla niej singiel wydany w 2021 roku; jej debiutancki album pokrył się platyną.

To Young Leosia czy Fukaj? Sprawdź, jak dobrze znasz ich hity! Pytanie 1 z 10 Kto nagrał utwór "Szklanki"? Young Leosia Fukaj Następne pytanie