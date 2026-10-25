Kimi Antonelli z pole position w Austin. Czy Włoch przejdzie do historii w niedzielę?

Kimi Antonelli najszybszy w Stanach Zjednoczonych

Kimi Antonelli reprezentujący zespół Mercedes okazał się bezkonkurencyjny podczas decydującej sesji kwalifikacyjnej. Włoch wystartuje z pierwszego pola do niedzielnego wyścigu o Grand Prix USA. Zawody w Austin stanowią osiemnastą rundę tegorocznych mistrzostw świata. Młody zawodnik zaprezentował doskonałe tempo na przestrzeni całej sobotniej rywalizacji. Dobre pozycje startowe zapewnili sobie również pozostali kierowcy czołowych ekip.

Bezpośrednio za liderem na polach startowych ustawią się kierowcy zespołu Red Bull. Holender Max Verstappen wywalczył drugie miejsce w kwalifikacjach. Trzeci czas uzyskał z kolei Francuz Isack Hadjar. Niedzielny wyścig może okazać się decydujący dla losów całego tegorocznego sezonu. Dwudziestoletni Włoch staje przed wielką szansą na osiągnięcie ostatecznego triumfu w Stanach Zjednoczonych.

Czy Włoch zostanie mistrzem świata?

Kierowca Mercedesa może już w ten weekend zostać najmłodszym mistrzem świata w wieloletniej historii rywalizacji w Formule 1. Zawodnik ma szansę przerwać trwającą od dekad złą passę swoich rodaków. Może on zostać pierwszym Włochem z tytułem mistrzowskim od 1953 roku, kiedy po koronę sięgnął Alberto Ascari. Ostateczny sukces zależy jednak nie tylko od wygranej, ale także od dyspozycji głównych rywali. Aby celebrować mistrzostwo w Austin, muszą zostać spełnione określone warunki punktowe.

George Russell z Mercedesa musi zająć maksymalnie dziewiąte miejsce, a Lewis Hamilton z Ferrari nie może być wyżej niż na piątej pozycji. Brytyjczycy ruszą do wyścigu odpowiednio z szóstego i piątego pola startowego. Po zmaganiach w USA kierowcom pozostanie jeszcze pięć wyścigów w Meksyku, Brazylii, Las Vegas, Katarze oraz Abu Zabi. Obecnie organizacja dwóch ostatnich imprez stoi pod znakiem zapytania z powodu toczącej się wojny na Bliskim Wschodzie. Ewentualne zmiany w kalendarzu mogą wpłynąć na końcowy układ sił w przypadku przedłużającej się walki o tytuł.