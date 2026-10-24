Eurowizja Junior 2026 - miejsce Polski. Jak poradził sobie Wiktor Sas? Ile zdobył punktów?

Wiktor Sas wystąpił na Eurowizji Junior

Eurowizja Junior 2026 odbyła się 24 października. Tego dnia Wiktor Sas zaśpiewał piosenkę “Gravity”. Wiktor Sas wystąpił na scenie w towarzystwie kilku tancerek. Całość utrzymana była w ciemnej stylistyce, w której dominowały odcienie granatu. Reprezentant Polski miał na sobie oryginalny strój łączący eleganckie elementy garnituru z luźnym denimem, a stylizację uzupełniały łańcuszki. Scenografię wzbogacały trójwymiarowe wizualizacje wyświetlane na ekranach, przedstawiające geometryczne bryły, natomiast wysokie słupy przywodziły na myśl miejską panoramę. Wiktor zaprezentował się pewnie pod względem wokalnym. Czy to spektakularne show dało nam dobre miejsce? Jakie były wyniki Eurowizji Junior 2026? Zobacz pełne wyniki konkursu.

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Wiktor Sas przed wylotem na Eurowizję Junior 2026

Eurowizja Junior 2026 - jakie miejsce miała Polska?

Jakie miejsce zajął Wiktor Sas, który na konkursie na Malcie reprezentował Polskę? Piosenkarz znalazła się na 6. miejscu w tabeli. Łącznie zdobył 144 punkty, z czego 83 od jurorów, a 61 od publiczności w głosowaniu online.

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Eurowizja Junior 2026 - pełne wyniki

Eurowizję Junior 2026 wygrała XYZ. Jak poradziła sobie reszta uczestników? Oto pełna tabela wyników.