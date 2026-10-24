Eurowizja Junior 2026 - miejsce Polski. Jak poradził sobie Wiktor Sas? Ile zdobył punktów?

Spis treści
Wiktor Sas wystąpił na Eurowizji Junior
Eurowizja Junior 2026 odbyła się 24 października. Tego dnia Wiktor Sas zaśpiewał piosenkę “Gravity”. Wiktor Sas wystąpił na scenie w towarzystwie kilku tancerek. Całość utrzymana była w ciemnej stylistyce, w której dominowały odcienie granatu. Reprezentant Polski miał na sobie oryginalny strój łączący eleganckie elementy garnituru z luźnym denimem, a stylizację uzupełniały łańcuszki. Scenografię wzbogacały trójwymiarowe wizualizacje wyświetlane na ekranach, przedstawiające geometryczne bryły, natomiast wysokie słupy przywodziły na myśl miejską panoramę. Wiktor zaprezentował się pewnie pod względem wokalnym. Czy to spektakularne show dało nam dobre miejsce? Jakie były wyniki Eurowizji Junior 2026? Zobacz pełne wyniki konkursu.
ZOBACZ TAKŻE: Eurowizja Junior 2026 - kto wygrał? Znamy zwycięzcę konkursu dla dzieci
Eurowizja Junior 2026 - jakie miejsce miała Polska?
Jakie miejsce zajął Wiktor Sas, który na konkursie na Malcie reprezentował Polskę? Piosenkarz znalazła się na 6. miejscu w tabeli. Łącznie zdobył 144 punkty, z czego 83 od jurorów, a 61 od publiczności w głosowaniu online.
Eurowizja Junior 2026 - pełne wyniki
Eurowizję Junior 2026 wygrała XYZ. Jak poradziła sobie reszta uczestników? Oto pełna tabela wyników.
- Armenia – Nare - "Boo!" 202 pkt.
- Hiszpania – Lucas Paulano – "Cuore Bello (Te Quiero, Te Quiero)" –184 pkt.
- Francja – Alec – "Comment Tu Vas?" – 165 pkt.
- San Marino – Violamarie – "Ruota Panoramica" – 148 pkt.
- Gruzja – Davit Lomidze – "Sun on the Rooftops" – 145 pkt.
- Polska – Wiktor Sas - "Gravity" 144 pkt.
- Malta – Beppe – "Blue Bird" – 136 pkt.
- Holandia – Maria – "Stronger Together" – 126 pkt.
- Ukraina – Erika Kolesnichenko – "Not a Lullaby" – 106 pkt.
- Cypr – Harry Georgiou – "Who I Can Be" - 98 pkt.
- Włochy – Matteo Trullu – "Che Cos’è l’Amore?" – 87 pkt.
- Czarnogóra – Mija Vujović – "Muzika nas spaja" - 68 pkt.
- Portugalia – Salvador Rio – "Alma" – 64 pkt.
- Irlandia – Caleb Kirwan i Naomi Gribben – "Níos láidre" – 64 pkt.
- Albania – Eslin Kurti – "Kërce Me Mua" – 62 pkt.
- Macedonia Północna – Ana Stojanoska – "Idnata Jas" – 57 pkt.