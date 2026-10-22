Takich kwiatów nie kupuj na Wszystkich Świętych. Zwiędną już następnego dnia

Tradycyjne chryzantemy to sprawdzony wybór na cmentarz, jednak wiele osób poszukuje alternatywnych rozwiązań, które przetrwają jesienną aurę.

Tych kwiatów lepiej nie kupuj. Zwiędną zanim zdążysz wyjść z cmentarza.

Zanim kupisz kwiaty, sprawdź ich świeżości oraz stan kwiatostanów, liści i łodyg.

Chryzantemy w doniczkach to klasyk

Przed Wszystkimi Świętymi trudno przejść obojętnie obok stoisk pełnych kwiatów. Wśród nich niezmiennie wyróżniają się chryzantemy. Białe, żółte, bordowe czy fioletowe - wybór jest spory, więc bez problemu można dopasować je do własnych upodobań. Ich popularność nie jest przypadkowa. Kwiaty te dobrze radzą sobie z chłodniejszą pogodą, a odpowiednio pielęgnowane potrafią zdobić nagrobek przez dłuższy czas. Najlepiej wybierać egzemplarze z dużą liczbą pąków, które dopiero zaczynają się rozwijać. Dzięki temu kwitnienie nie zakończy się zaraz po świętach.

Chryzantemy na grobach polskich bohaterów

Tych kwiatów lepiej nie kupować na cmentarz

Efektowne róże, delikatne goździki czy margaretki mogą kusić wyglądem, jednak kwiaty cięte nie zawsze są najlepszym wyborem na chłodne, wietrzne dni. Wystarczy kilka godzin w niesprzyjających warunkach, by płatki zaczęły opadać, a łodygi i liście straciły jędrność. Szczególnie narażone są kwiaty, które przed zakupem długo stały bez wody. Goździki i margaretki, podobnie jak gerbery mają małe i delikatne płatki, które źle znoszą jesienną aurę. Lepiej nie kupować także lilii, które w grubych płatkach i łodygach gromadzą sporo wody, które w przypadku przymrozku szybko staną się brunatne i zwiędną. Anturium to również nie jest dobry wybór. Kwiaty te źle znoszą temperatury poniżej 10 stopni Celsjusza i ich liście i kwiaty od razu pokrywają się ciemnymi plamami. Nie oznacza to, że każda róża szybko zwiędnie. Wiele zależy od jej świeżości, temperatury i dostępu do wody. Jeśli jednak zależy nam na trwałej dekoracji, lepiej unikać kwiatów z przywiędłymi płatkami, ciemnymi plamami czy miękkimi łodygami. Ostrożność warto zachować również przy zakupie mocno rozwiniętych kwiatów - mogą wyglądać pięknie, jednak z pewnością długo nie wytrzymają na cmentarzu. Jeśli zdecydujemy się na zakup ciętych chryzantem, warto dokładnie sprawdzić bukiet i najlepiej zostawić go w ozdobnym celofanie, który dodatkowo ochroni delikatne kwiaty.

Jak rozpoznać świeże kwiaty?

Przed zakupem warto dokładnie obejrzeć roślinę, zamiast kierować się wyłącznie jej kolorem i ceną. Liście powinny być jędrne, bez oznak żółknięcia, a podłoże w doniczce lekko wilgotne, lecz nie przemoknięte. Sprawdźmy też, czy na kwiatach nie ma śladów pleśni lub uszkodzeń. W przypadku kwiatów ciętych liczy się przede wszystkim stan łodyg i płatków. Unikajmy tych, których końcówki są zaschnięte, a główki wyraźnie opadają. Dobrym znakiem są jędrne łodygi i pąki, które nie zdążyły jeszcze w pełni się rozwinąć.

Co zrobić, żeby kwiaty dłużej zdobiły grób?

Nawet najładniejsza roślina nie przetrwa długo, jeśli od początku będzie narażona na niekorzystne warunki. Doniczkowe chryzantemy warto podlewać z umiarem, nie dopuszczając do całkowitego przesuszenia ziemi. Dobrze jest też ustawić je w miejscu osłoniętym od silnego wiatru. Kwiaty cięte powinny natomiast mieć dostęp do czystej wody. Przed umieszczeniem ich w wazonie można przyciąć końcówki łodyg. Warto regularnie sprawdzać poziom wody, zwłaszcza gdy dzień jest cieplejszy niż zwykle.

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