Wieczór wzruszeń w Sopocie. Najpierw Herbut, a co później zrobiła Alicja Majewska!

Taki jest 3. dzień Top of the Top Sopot Festival 2026

Trzecia odsłona Top of the Top Sopot Festival 2026 przebiega pod hasłem "Opera Leśna w Czterech Aktach". Transmitowany przez stację TVN koncert ponownie oddano w ręce niezawodnego duetu prowadzących: Doroty Wellman i Marcina Prokopa. Na sopockiej scenie wystąpią m.in. Kuba Badach, Ralph Kaminski, Artur Rojek, Katarzyna Nosowska, Kortez, Igor Herbut, Ania Dąbrowska oraz Natalia Szroeder. Z kolei kultowy duet Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza zagra przy wsparciu Grott Orkiestry, a widowisko dopełni występ Zespołu Śpiewu i Tańca "Mazowsze".

Relację na żywo można śledzić w telewizji TVN od godziny 19:30. Program całego wydarzenia oparto na wyciszonych, akustycznych wersjach znanych polskich przebojów, idealnie komponujących się z leśnym otoczeniem. To przedostatni wieczór festiwalowych emocji, łączący wtorkowe rozdanie Bursztynowego Słowika z czwartkowym, zwieńczającym imprezę finałem w rockowym klimacie.

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Najpierw wzruszył Igor Herbut. A potem weszła Alicja Majewska...

Cały koncert otworzył Igor Herbut. Jego poruszające wykonanie sprawiło, że fani sopockiego festiwalu w komentarzach byli niezwykle wzruszeni. Igor aż bił emocjami, a każde słowo docierało do głębi człowieka. Jednak to, co po nim zrobiła Alicja Majewska... widzowie nie kryli swojej radości w komentarzach na śpiew kultowej wokalistki. Pojawiły się takie komentarze w sieci:

"Klasa i styl. Cudowna Pani Alicja:-)"

"Klasa. Piękna kobieta z cudowną barwą głosu"

"Jak zwykle przepięknie"

"Ta pani sie nie starzeje wyglada jak dawniej"

Swoje pięć groszy do komentarzy dołożyła sama Dorota Zawadzka, czyli Superniania. Kobieta była zachwycona wszystkimi występami Herbuta, ale również Majewska skradła jej serce.

- Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz - uwielbiam. Głos, profesjonalizm, charyzma. Pani Alicja ma 78 lat i jest jak wino i ten głos! - napisała Dorota Zawadzka.