Wieczór wzruszeń w Sopocie. Najpierw Herbut, a co później zrobiła Alicja Majewska!

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Taki jest 3. dzień Top of the Top Sopot Festival 2026
Trzecia odsłona Top of the Top Sopot Festival 2026 przebiega pod hasłem "Opera Leśna w Czterech Aktach". Transmitowany przez stację TVN koncert ponownie oddano w ręce niezawodnego duetu prowadzących: Doroty Wellman i Marcina Prokopa. Na sopockiej scenie wystąpią m.in. Kuba Badach, Ralph Kaminski, Artur Rojek, Katarzyna Nosowska, Kortez, Igor Herbut, Ania Dąbrowska oraz Natalia Szroeder. Z kolei kultowy duet Alicji Majewskiej i Włodzimierza Korcza zagra przy wsparciu Grott Orkiestry, a widowisko dopełni występ Zespołu Śpiewu i Tańca "Mazowsze".
Relację na żywo można śledzić w telewizji TVN od godziny 19:30. Program całego wydarzenia oparto na wyciszonych, akustycznych wersjach znanych polskich przebojów, idealnie komponujących się z leśnym otoczeniem. To przedostatni wieczór festiwalowych emocji, łączący wtorkowe rozdanie Bursztynowego Słowika z czwartkowym, zwieńczającym imprezę finałem w rockowym klimacie.
Najpierw wzruszył Igor Herbut. A potem weszła Alicja Majewska...
Cały koncert otworzył Igor Herbut. Jego poruszające wykonanie sprawiło, że fani sopockiego festiwalu w komentarzach byli niezwykle wzruszeni. Igor aż bił emocjami, a każde słowo docierało do głębi człowieka. Jednak to, co po nim zrobiła Alicja Majewska... widzowie nie kryli swojej radości w komentarzach na śpiew kultowej wokalistki. Pojawiły się takie komentarze w sieci:
- "Klasa i styl. Cudowna Pani Alicja:-)"
- "Klasa. Piękna kobieta z cudowną barwą głosu"
- "Jak zwykle przepięknie"
- "Ta pani sie nie starzeje wyglada jak dawniej"
Swoje pięć groszy do komentarzy dołożyła sama Dorota Zawadzka, czyli Superniania. Kobieta była zachwycona wszystkimi występami Herbuta, ale również Majewska skradła jej serce.
- Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz - uwielbiam. Głos, profesjonalizm, charyzma. Pani Alicja ma 78 lat i jest jak wino i ten głos! - napisała Dorota Zawadzka.