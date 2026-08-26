Turcja pokonuje Niemcy na ME siatkarek. Jak zagrały rywalki Polek?

Czwarte zwycięstwo gospodyń w grupie A

Siatkarki Niemiec przegrały w Stambule z Turcją 1:3 (21:25, 27:25, 20:25, 19:25) w meczu grupy A mistrzostw Europy. Dla gospodyń to już czwarte zwycięstwo z rzędu, dzięki czemu mają na koncie komplet wygranych spotkań. W innym środowym spotkaniu tej samej grupy Słowenia pokonała Łotwę 3:2 po zaciętej rywalizacji.

Do czwartego zwycięstwa w turnieju Turczynki poprowadziła Melissa Vargas, która zapisała na swoim koncie aż 23 punkty. Wysoką formę strzelecką zaprezentowała również Hande Baladin, dokładając do dorobku zespołu 17 punktów. W reprezentacji Niemiec najlepiej punktowały Lina Alsmeier z 18 punktami oraz Leana Grozer, która zdobyła 15 punktów.

Kiedy mecze reprezentacji Polski?

Zarówno Niemki, jak i Turczynki to najbliższe rywalki reprezentacji Polski w trwających mistrzostwach Europy. Biało-czerwone w środę, 26 sierpnia 2026 roku, miały zaplanowany dzień wolny, przygotowując się do kolejnych wyzwań. Spotkanie Niemiec z Turcją było dla polskiego sztabu doskonałą okazją do analizy gry obu drużyn.

Z reprezentacją Niemiec Polki zmierzą się w czwartek o godzinie 15:00. Z kolei w piątek o godzinie 18:00 biało-czerwone czeka trudne starcie z Turczynkami, które bronią tytułu mistrzowskiego. Nadchodzące mecze będą kluczowe dla układu sił w grupie A i dalszych losów turnieju.