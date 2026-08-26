ME siatkarek. Włoszki tracą pierwszego seta na mistrzostwach, ale kto sprawił największą niespodziankę?

Włoszki dominują na ME siatkarek

Reprezentacja Włoch odniosła piąte zwycięstwo w bieżącym turnieju. Zawodniczki z Półwyspu Apenińskiego pokonały Francję 3:1 podczas zaciętego meczu w Goeteborgu. Dla mistrzyń olimpijskich była to pierwsza strata seta w całych mistrzostwach Europy. Mimo porażki francuska drużyna nadal liczy się w walce o czołowe lokaty. Francuzki powalczą w czwartek ze Szwecją o zajęcie drugiego miejsca w swojej grupie.

Pierwszej porażki w trwającym czempionacie doznały niespodziewanie reprezentantki Azerbejdżanu. Drużyna ta uległa w Baku świetnie dysponowanemu zespołowi Belgii w stosunku 0:3. Swoje premierowe zwycięstwo w turnieju odniosła natomiast Portugalia, pokonując po walce Hiszpanię 3:1. Wygrana ta ma ogromne znaczenie dla końcowego układu tabeli. Dzięki temu triumfowi portugalskie zawodniczki zachowały realne szanse na awans do fazy pucharowej.

Kiedy kolejny mecz Polek na mistrzostwach?

W grupie, w której rywalizują Polki, odbyły się niezwykle emocjonujące spotkania. Słowenia pokonała Łotwę 3:2, mimo że przegrywała już 0:2 w setach i 1:5 w tie-breaku. To cenne zwycięstwo znacznie przybliżyło słoweńską kadrę do awansu do 1/8 finału rozgrywek. W innym pojedynku reprezentacja Niemiec postawiła trudne warunki Turczynkom. Ostatecznie niemieckie siatkarki musiały jednak uznać wyższość rywalek, przegrywając z nimi 1:3.

Reprezentacja Polski miała jeden dzień przerwy od meczowych emocji. Biało-czerwone wyjdą na parkiet w czwartek o godzinie 15, aby zmierzyć się z kadrą Niemiec. Ewentualna wygrana w tym starciu zagwarantuje polskiej drużynie co najmniej drugie miejsce w grupie. Stawka zbliżającego się spotkania jest dla naszych zawodniczek niezwykle wysoka. W 1/8 finału potencjalnymi rywalkami Polek będą zespoły z grupy C, czyli Holandia, Belgia oraz Azerbejdżan.