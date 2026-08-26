Tymoteusz Puchacz awansował do Ligi Mistrzów. Jego żona to znana influencerka, która kusi urodą

Tymoteusz Puchacz zagra w Lidze Mistrzów. Niedawno poślubił znaną influencerkę

Kariera Tymoteusza Puchacza nabrała niesamowitego rozpędu. Obrońca wraz z drużyną Sabah Baku przypieczętował awans do elitarnych rozgrywek Ligi Mistrzów w sezonie 2026/27. Jego zespół w czwartej rundzie eliminacji wyeliminował Hapoel Beer Shewa z Izraela. Wcześniej decyzja reprezentanta Polski o przeprowadzce do Azerbejdżanu budziła uśmiechy politowania, a dziś zawodnik szykuje się na rywalizację z europejskimi potęgami. Oprócz sukcesów sportowych piłkarz ma powody do radości w życiu osobistym. W maju na ślubnym kobiercu stanął ze słynną influencerką, Oliwią Nincevic, rozpoznawalną w sieci jako Oliwciaks. Ukochana obrońcy przyciąga uwagę nie tylko ogromną popularnością, ale i wyjątkową urodą. Jej zmysłowe fotografie w internecie spotykają się z gorącymi reakcjami obserwatorów.

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Ceremonia zaślubin sportowca ze znaną twórczynią internetową była trzymana w ścisłej tajemnicy. Co więcej, najbliżsi pary młodej do samego końca nie znali prawdziwego charakteru uroczystości, co wywołało u nich gigantyczne zaskoczenie.

Byli w szoku, nie spodziewali się. Myśleli, że jadą na galę influencerską, wygenerowaliśmy zaproszenia AI. Myślałem, że to nie wzbudzi podejrzeń, ale podobno trochę wzbudziło. Jechali jak na galę, więc łatwo było to połączyć tak, żeby każdy był ładnie ubrany, a kobiety pomalowane. Parę razy dałem gafę typu: jak świadkowa przyjechała, to powiedziałem do niej „świadkowa”. Było blisko wpadki, ale uratowałem sytuację

Tą zabawną anegdotą „Puszka" podzielił się podczas wywiadu dla Kanału Sportowego. Oliwciaks, żona gracza Sabah Baku, to ceniona postać w branży lifestyle'owej i beauty, której aktywność na różnych platformach gromadzi około miliona obserwatorów. Kobieta odnosi też sukcesy jako prężna bizneswoman – z powodzeniem rozwija autorską markę biżuteryjną Nincevic Jewellery oraz współtworzy agencję menedżerską dla influencerów.