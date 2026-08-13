ESKA Music Tour po raz pierwszy w Ciechocinku. Michał Szczygieł gwiazdą letniego wydarzenia

Choć Ciechocinek od lat kojarzy się przede wszystkim z tężniami, sanatoriami i spokojnym wypoczynkiem, tego lata pokaże swoje bardziej rozrywkowe oblicze. Po raz pierwszy w historii miasta odbędzie się tutaj ESKA Music Tour – cykl koncertów, który od lat przyciąga fanów muzyki w całej Polsce.

Na miejsce wydarzenia wybrano Plażę Miejską. Plenerowa przestrzeń nad Wisłą stworzy idealną scenerię do wspólnego świętowania i sprawi, że koncerty będą miały wyjątkowy, wakacyjny klimat.

Plaża Miejska w rytmie największych przebojów

Impreza rozpocznie się 22 sierpnia o godzinie 16.00. Za rozgrzanie publiczności odpowiadać będą DJ Wikar oraz DJ Twins Chojnackie, którzy zadbają o taneczną atmosferę od pierwszych minut wydarzenia.

Największe emocje czekają jednak wieczorem. Gwiazdą ESKA Music Tour w Ciechocinku będzie Michał Szczygieł – jeden z najpopularniejszych przedstawicieli młodego pokolenia polskiej sceny muzycznej. Artysta zdobył szeroką rozpoznawalność dzięki przebojom „Nic tu po mnie”, „Spontan” oraz “Adrenalina”, a jego koncerty słyną z dużej dawki energii oraz świetnego kontaktu z publicznością.

Autor: Materiały prasowe/ Materiały prasowe

Ciechocinek zachwyca nie tylko muzyką

Przyjazd na koncert może być również doskonałą okazją do odkrycia uroków jednego z najbardziej znanych uzdrowisk w Polsce. Ciechocinek od lat przyciąga turystów charakterystycznymi tężniami solankowymi, pięknie utrzymanymi parkami oraz wyjątkową atmosferą sprzyjającą wypoczynkowi.

Spacer po Parku Zdrojowym, wizyta przy słynnym zegarze kwiatowym czy odwiedzenie Muzeum Warzelni Soli i Lecznictwa Uzdrowiskowego to tylko część atrakcji, które warto wpisać do planu dnia. Miasto oferuje również klimatyczne kawiarnie, fontanny, Teatr Letni oraz Deptak Sław, gdzie co roku pojawiają się kolejne tablice upamiętniające znane postacie świata kultury i sportu.

Autor: ESKA/Miasto Ciechocinek/ Materiały prasowe

Wakacyjna sobota pełna atrakcji

Połączenie koncertów z atmosferą letniego kurortu sprawia, że ESKA Music Tour w Ciechocinku zapowiada się jako jedno z najciekawszych wydarzeń końcówki wakacji w województwie kujawsko-pomorskim. Organizatorzy liczą na liczną publiczność i zachęcają zarówno mieszkańców, jak i turystów do wspólnej zabawy pod gołym niebem.

Muzyka, wakacyjny klimat i malownicze otoczenie sprawią, że 22 sierpnia Ciechocinek będzie tętnił życiem od popołudnia aż do późnych godzin wieczornych.

Wydarzenie jest współfinansowane ze środków budżetu Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tekst sponsorowany