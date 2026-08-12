Sound In Colors x K-POP Exposé w Chorzowie odwołane! Jest oświadczenie organizatora

Szanowni Państwo, z ogromnym żalem informujemy, że jesteśmy zmuszeni odwołać wydarzenie SOUND IN COLORS x K-POP EXPOSÉ, które miało się odbyć 15 i 16 sierpnia w Chorzowie.

Decyzja została podjęta po dokładnej analizie całej sytuacji, w tym działań podejmowanych po stronie koreańskiej. Wobec rezygnacji kluczowych artystów z udziału w wydarzeniu, jego realizacja w zakładanej skali, formule oraz na planowanym poziomie produkcyjnym stała się niemożliwa.

Zwroty za bilety zakupione za pośrednictwem serwisu mykpop będą realizowane bezpośrednio przez nas. Szczegółowe informacje dotyczące procedury oraz terminów zwrotów przekażemy w kolejnych komunikatach. Pytania i zgłoszenia dotyczące zwrotów prosimy kierować na adres [email protected]. To jedyny adres, który będzie skuteczny w tej sprawie. Będziemy odpowiadać na wiadomości tak szybko, jak będzie to możliwe.

W przypadku biletów zakupionych w innych serwisach – szczegółowe informacje podamy wkrótce. Serdecznie przepraszamy wszystkich uczestników, fanów, partnerów oraz osoby zaangażowane w przygotowanie wydarzenia. - ZESPÓŁ K-POP EXPOSE