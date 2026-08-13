Sarah Sjoestroem wraca do mistrzowskiej formy. Szwedka zdobywa złoto po narodzinach syna

Kolejny rekord wybitnej pływaczki

To już 99. medal w międzynarodowej rywalizacji 32-letniej zawodniczki. Szwedka będzie mogła zdobyć kolejny krążek w piątek, 14 sierpnia 2026 roku, gdy weźmie udział w wyścigu na 50 metrów stylem dowolnym. Pierwsze mistrzostwo Europy Sjoestroem wywalczyła w 2008 roku w Eindhoven, mając zaledwie 14 lat. Swoim osiemnastym złotem zrównała się z dotychczasowym rekordem Niemki Franziski van Almsick.

Zawodniczka podczas mistrzostw uzyskała w finale czas 25,06 sekundy, pokonując tym samym reprezentantkę Belgii, Roos Vanotterdijk, która dopłynęła z czasem 25,12. Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu przed dwoma laty zdobyła dwa złote medale na dystansach 50 i 100 metrów stylem dowolnym. Jej ogólny dorobek to sześć krążków z olimpiad, w tym jedno złoto, dwa srebra i brąz.

"To wspaniałe wrócić na ten poziom, kilka miesięcy temu nie sądziłam, że to jest możliwe. Cieszę się, że wzięłam sprawy w swoje ręce, że wykorzystałam szansę i że moje ciało nadal pracuje. Wiem, że nic nigdy nie jest zagwarantowane, więc po prostu bardzo się cieszę z tego sukcesu" - powiedziała Szwedka, która w finale uzyskała 25,06, wyprzedzając Belgijkę Roos Vanotterdijk (25,12).

Szybki powrót do sportowej formy

Po sukcesach sprzed dwóch lat zawodniczka zdecydowała się na przerwę od profesjonalnego pływania. W październiku wzięła ślub z Johanem de Jongiem Skierusem, z którym znała się od 12 lat. Została matką 26 sierpnia 2025 roku, a poród jej syna, Adriana, miał miejsce w karetce pogotowia, wkrótce po odesłaniu jej do domu ze szpitala.

Zawodniczka wróciła do rywalizacji już w kwietniu, uzyskując wynik 24,36 sekundy na 50 metrów stylem dowolnym podczas zawodów w Sztokholmie. W czerwcu w Rzymie pokonała ten sam dystans jeszcze szybciej, notując 23,86 sekundy. Oprócz wspomnianych sukcesów, ma na swoim koncie 23 indywidualne medale mistrzostw świata na długim basenie, z czego 14 to złota, co stanowi rekord wszech czasów.