Boris Brejcha z jedynym występem w Polsce! Artysta zagra na Warsaw Music Festival 2027

Ostatnia szansa, by zobaczyć go w Polsce? Boris Brejcha zagra na Warsaw Music Festival 2027

To elektryzująca wiadomość dla wszystkich fanów muzyki elektronicznej w Polsce. Boris Brejcha, jeden z najbardziej charakterystycznych DJ-ów na świecie, wystąpi 11 czerwca 2027 roku na Stadionie Miejskim Legii Warszawa w ramach Warsaw Music Festival. Informacja ta nabiera szczególnego znaczenia w świetle zapowiedzi artysty, który zamierza zakończyć karierę z końcem 2028 roku.

Warszawski koncert będzie zatem nie tylko jego jedynym występem w Polsce w 2027 roku, ale także jedną z ostatnich okazji, by zobaczyć go na żywo na tak wielkiej, stadionowej scenie. Fani, którzy od lat tłumnie przybywają na jego występy, z pewnością nie będą chcieli przegapić tego wydarzenia. Relacja artysty z polską publicznością zawsze była wyjątkowa, a energia podczas jego setów sprawia, że każdy koncert staje się niezapomnianym przeżyciem.

Dramatyczna historia za maską Jokera

Choć dziś jest ikoną sceny klubowej, jego droga do sławy naznaczona była dramatycznymi doświadczeniami. W wieku zaledwie sześciu lat Boris Brejcha został ciężko ranny podczas katastrofy lotniczej w Ramstein. Wypadek pozostawił na jego ciele rozległe blizny po oparzeniach, a kolejne miesiące spędził w szpitalu.

Trudne dzieciństwo i dokuczanie ze strony rówieśników sprawiły, że chłopiec zamknął się w sobie. Ucieczką stała się dla niego muzyka. Wszystko zaczęło się, gdy kolega z gimnazjum przyniósł płytę „Thunderdome”. Dwunastoletni Boris zafascynował się muzyką elektroniczną i postanowił za wszelką cenę dowiedzieć się, jak ją tworzyć. To był początek jego wielkiej pasji, która wkrótce zamieniła się w sposób na życie.

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Boris Brejcha - narodziny legendy

Swoje pierwsze utwory artysta wydał w 2006 roku i niemal od razu zagrał debiutancki koncert na festiwalu Universo Paralello w Brazylii. To właśnie tam, zainspirowany karnawałową atmosferą, po raz pierwszy założył maskę Jokera, która na zawsze stała się jego znakiem rozpoznawczym. Nie chciał jednak być szufladkowany, dlatego stworzył nawet własny gatunek, który nazwał „High-Tech-Minimal”, łączący głęboki bas z wyrazistymi melodiami.

Jego twórczość szybko zdobyła uznanie. Magazyn muzyczny „Raveline” okrzyknął go „Wyjątkowym talentem 2007 roku”, a wkrótce posypały się zaproszenia na występy na całym świecie, m.in. w Ameryce Południowej i Rosji.

Miliony fanów i światowa sława

Prawdziwy przełom w karierze Brejchy nastąpił jednak kilka lat później. W 2015 roku założył własną wytwórnię Fckng Serious, co dało mu pełną artystyczną niezależność. Ogromną popularność przyniosły mu legendarne sety nagrane dla francuskiej platformy streamingowej „Cercle” oraz występ na jednym z największych festiwali na świecie – „Tomorrowland”. Łączna liczba wyświetleń tych nagrań na YouTube sięga dziś zawrotnych 140 milionów.

Dziś trudno wyobrazić sobie scenę muzyczną bez jego udziału. Każdego weekendu występuje na największych festiwalach, a jego koncerty przyciągają dziesiątki tysięcy fanów. Co ciekawe, podczas swoich setów gra wyłącznie muzykę własnej produkcji.

Autor: TME Entertainment/ Materiały prasowe

Ikoniczny DJ na Warsaw Music Festival 2027 - bilety

Boris Brejcha to jednak coś więcej niż tylko DJ i producent. Artysta stworzył własną markę odzieżową, a jego znakiem rozpoznawczym stały się też spersonalizowane, piszczące kaczuszki w masce Jokera. Regularnie rozdaje je fanom podczas koncertów lub ukrywa w różnych miastach na świecie, zachęcając publiczność do zabawy w poszukiwania. Jego status potwierdzają kolejne sukcesy: 42. miejsce w prestiżowym rankingu DJ Mag Top 100 DJs, wydanie dziesiątego albumu studyjnego oraz złota płyta dla singla „Gravity” w Meksyku w 2024 roku.

Fani, którzy chcą być częścią jego pożegnalnej trasy, powinni zapisać w kalendarzu jedną datę. Start sprzedaży biletów na warszawski koncert zaplanowano na 12 listopada, na godzinę 19:00. Warsaw Music Festival 2027 odbędzie się na Stadionie Legii Warszawa pod patronatem Radia ESKA.