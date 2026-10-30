Young Leosia i Fukaj na jednej scenie w Kołobrzegu

Fani rapu mogą już szykować się na muzyczne emocje. W sobotę 14 listopada 2026 roku w hali MOSiR Milenium w Kołobrzegu odbędzie się koncert ESKA Music Tour. Na scenie pojawią się Young Leosia, Fukaj i Brokies. Imprezę poprowadzą prezenterzy Radia ESKA, Ola Kot i Mati Fuczyło.

Koncert rozpocznie się o godz. 19. Wydarzenie organizują Radio ESKA i prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska. To już trzeci rok z rzędu, gdy miasto stanie się miejscem spotkania fanów rapu. W poprzednich edycjach występowali tu m.in. Jan-Rapowanie, White 2115, Tymek, Eryk Moczko, Aleshen i Young Igi.

Bilety na tegoroczny koncert są już dostępne w sprzedaży. Mieszkańcy Kołobrzegu mogą skorzystać ze specjalnej zniżki z Kartą Mieszkańca. Warto sprawdzić aktualne ceny i warunki zakupu przed wyjściem na koncert.

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Young Leosia czy Fukaj? Sprawdź się w naszym quizie

Lubisz słuchać "Szklanki", "Baila Ella" i "Owoce"? Myślisz, że twórczość Young Leosi i Fukaja jest Ci doskonale znana? Przekonaj się, czy potrafisz przypisać popularne piosenki do właściwych wykonawców.

Przygotowaliśmy quiz "To Young Leosia czy Fukaj? Sprawdź, jak dobrze znasz ich hity!". Zasady są proste: wystarczy wskazać artystę, który nagrał dany utwór. Pytania dotyczą tytułów piosenek i muzycznych współprac, więc przyda się znajomość repertuaru obu wykonawców.

Ile punktów uda ci się zdobyć? Sprawdź swoją wiedzę przed koncertem ESKA Music Tour w Kołobrzegu!