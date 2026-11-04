Paznokcie w tym kolorze to prawdziwy hit tej jesieni. Przywodzą na myśl smakowity deser

Jesienią zmieniają się nie tylko trendy odzieżowe, ale również te dotyczące manicure.

Hitem jesieni 2026 są "jammy nails", czyli paznokcie inspirowane wyglądem owocowych konfitur i gęstych syropów.

Charakterystyczną cechą tego manicure jest półtransparentny kolor oraz intensywny, szklisty połysk.

"Jammy nails" - na czym polega ten trend?

Nazwa może brzmieć nieco tajemniczo, ale sam pomysł jest bardzo prosty. "Jammy nails" to paznokcie przypominające wyglądem gęsty, owocowy syrop lub domowe powidła oglądane pod światło. Ich największą ozdobą jest półtransparentny kolor połączony z intensywnym, szklistym połyskiem. W przeciwieństwie do klasycznego manicure, w którym lakier dokładnie kryje płytkę, tutaj liczy się pewna przezroczystość. Dzięki temu kolor zyskuje głębię, a paznokcie wyglądają niemal jak pokryte warstwą błyszczącej galaretki. To świetna propozycja dla kobiet, które lubią wyraziste odcienie, ale nie przepadają za przesadnymi zdobieniami.

Malina, wiśnia czy śliwka? Te kolory będą hitem

Jesienna odsłona "jammy nails" czerpie inspirację przede wszystkim z owoców. Na pierwszy plan wysuwają się głęboka wiśniowa czerwień, soczysta malina, jagodowy fiolet i ciemna śliwka. Każdy z tych kolorów ma nieco inny charakter, ale wszystkie doskonale pasują do jesiennej garderoby. Szczególnie ciekawie prezentują się odcienie jeżynowe i burgundowe. Pięknie komponują się z beżowymi swetrami, czekoladowymi płaszczami i złotą biżuterią. Co ważne, taki manicure dobrze wygląda zarówno na krótkich, jak i dłuższych paznokciach.

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Jak wykonać "jammy nails" w domu?

Uzyskanie modnego efektu nie wymaga skomplikowanych zdobień. Najważniejsze jest odpowiednie przygotowanie płytki oraz wybór lakieru o półtransparentnej, żelowej formule. Najpierw opiłuj paznokcie, opracuj skórki i nałóż wygładzającą bazę. Następnie aplikuj cienkie warstwy wybranego lakieru, stopniowo budując intensywność koloru. Nie przesadzaj jednak z kryciem. Sekret tego manicure tkwi właśnie w delikatnej przezroczystości. Całość zabezpiecz błyszczącym topem, który nada paznokciom efekt mokrej tafli.

Manicure, który idealnie pasuje do jesieni

Trend "jammy nails" udowadnia, że jesienny manicure nie musi być nudny ani przesadnie ozdobny. Wystarczy odpowiedni kolor i piękny połysk, aby dłonie wyglądały elegancko i modnie. Jeśli masz ochotę na niewielką zmianę, tej jesieni postaw na malinę, wiśnię lub śliwkę. Taki manicure może szybko stać się twoim ulubionym dodatkiem do jesiennych stylizacji.

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