Bojkot Rosji przed mistrzostwami świata! Putin znów w potrzasku

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Bojkot Rosji na MŚ w hokeju. Potęgi psują radość Putinowi

Hokej na lodzie od lat uchodzi za jedną z ulubionych dyscyplin Władimira Putina, dlatego sankcje nałożone na Rosję w 2022 roku były dla niego wyjątkowo dotkliwe. Sytuacja zmieniła się w piątek 30 października, kiedy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) w Lozannie nakazał dopuszczenie rosyjskich drużyn do najbliższych MŚ i innych turniejów organizowanych przez międzynarodową federację hokeja (IIHF). Tym samym trybunał anulował wcześniejsze postanowienia IIHF, które wykluczały reprezentację tego kraju z rywalizacji w sezonie 2026/27.

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Rosyjskie zespoły zostały zawieszone przez władze światowego hokeja w lutym 2022 roku w bezpośredniej reakcji na inwazję na Ukrainę. Najnowszy werdykt CAS wywołał natychmiastowy sprzeciw samej federacji IIHF oraz sprawił, że ze współpracy z organizacją wycofała się część kluczowych sponsorów. Dodatkowym problemem jest wcześniej zamknięty kalendarz nadchodzących imprez. Gospodarzami 90. edycji mistrzostw świata Elity mają być w maju Niemcy, ale tamtejsi organizatorzy otwarcie rozważają rezygnację z przeprowadzenia turnieju, jeśli na lodzie mieliby pojawić się Rosjanie!

Na tym jednak nie koniec problemów, ponieważ kolejne narodowe związki hokejowe oficjalnie zapowiadają bojkot Rosji na zbliżających się mistrzostwach świata. Jako pierwsza, już w poniedziałek, taką deklarację złożyła Finlandia. Dzień później, we wtorek, analogiczne kroki podjęły federacje ze Szwecji, Norwegii, Danii, a także z Czech oraz Łotwy.

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„Nie będziemy rozgrywać spotkań z Rosją tak długo, jak będzie prowadzić inwazję na Ukrainę” - podkreślił prezes duńskiej federacji hokeja na lodzie, Henrik Bach Nielsen. Identyczne stanowiska przedstawili szefowie pozostałych związków z krajów nordyckich.

Działacze zaznaczyli jednocześnie, że reprezentacje nie zamierzają rezygnować z udziału w całym turnieju, a jedynie z bezpośrednich meczów przeciwko Rosji. „Jesteśmy gotowi na konsekwencje ze strony międzynarodowej federacji, nawet na spadek do niższej dywizji” - dodał Bach Nielsen.

Przedstawiciele łotewskiego związku hokejowego zaznaczyli natomiast, że z ich perspektywy zawieszenie nałożone w 2022 roku jest nadal obowiązujące:

Bezpieczeństwo i zdrowie naszych zawodników, sztabu szkoleniowego oraz ich rodzin pozostają dla nas najwyższym priorytetem. Nadal żywimy poważne obawy dotyczące potencjalnych zagrożeń oraz wpływu sytuacji na dobrostan fizyczny i psychiczny wszystkich zaangażowanych osób – oświadczyli Łotysze.

Jeszcze tego samego dnia do protestu państw nordyckich i Łotwy oficjalnie dołączyli również działacze zarządzający czeskim hokejem na lodzie.

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„Przyłączamy się do stanowiska innych europejskich federacji hokejowych, które ogłosiły, że ich reprezentacje narodowe nie wyjdą na lód przeciwko Rosji” – poinformował w komunikacie prasowym Alois Hadamczik, prezes Czeskiego Związku Hokeja na Lodzie.

Warto dodać, że reprezentacja Polski w hokeju na lodzie w nadchodzącym roku będzie występować na poziomie Dywizji 1A.