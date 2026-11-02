Maryla Rodowicz pokazała zdjęcie z synami. Czym zajmują się Jan i Jędrzej?

Mimo upływu kolejnych dekad Maryla Rodowicz nie zwalnia tempa i wciąż jest obecna na estradzie. Wciąż intensywna kariera nie zwalnia jej jednak z obowiązku troski o pociechy - dwóch synów i córkę. Ostatnio artystka pochwaliła się wspólnie spędzonym czasem, wracając pamięcią do niełatwych realiów wypoczynku na Mazurach w PRL-u.

Maryla Rodowicz ma troje dzieci

Ze związku z reżyserem Krzysztofem Jasińskim ikona muzyki ma syna Jana (47 l.) i córkę Katarzynę (44 l). Z kolei z byłym mężem Andrzejem Dużyńskim ma syna Jędrzeja (39 l.). Cała trójka unika zbędnego rozgłosu, prowadząc kariery bez większych związków ze światem show-biznesu. Sama Maryla Rodowicz nie ukrywa z kolei, że ceni dziś sobie czas z dziećmi, choć w przeszłości szalona kariera uniemożliwiała jej stałą obecność oraz opiekę.

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Gwiazda pokazała się z synami

Choć Rodowicz szanuje prywatność swoich bliskich i nie dzieli się nią zbyt często z opinią publiczną, ostatnio uraczyła fanów wspólną fotką z synami. Na zdjęciu widzimy Marylę w towarzystwie Jana i Jędrzeja, którzy - jak zdradziła sama artystka - obaj zdecydowanie ją przewyższają, mając ponad 190 cm wzrostu. Pod opublikowanym zdjęciem prosto z Mazur zaroiło się od pozytywnych komentarzy, a Rodowicz przy okazji wspomniała wyjazdy do tego regionu kraju w PRL-u.

- Rzadko mi się udaje zrobić zdjęcie z moimi synami. Tak samo byliśmy uchachani nad tym samym jeziorem 30 lat temu. Taka sytuacja. Pozdrawiam was z Mazur - napisała Maryla Rodowicz na Instagramie. - Zaczęłam jeździć na Mazury na początku lat 80. i przepadłam. Pokochałam Mazury. Wynajmowałam dom nad jeziorem, kuchenka 2-palnikowa, lodówka w garażu. [...] No i co z tego, że kuchenka 2-palnikowa. Gotowało się. Rano biegłam na łąkę, zrywałam kwiaty, robiłam dla dzieci śniadanie. Dzisiaj łąki już nie ma, zamiast łąki stoi kilkadziesiąt domów. A mimo to ciągle wracamy na Mazury - dodała na Facebooku.

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Czym zajmują się Jan i Jędrzej?

Jan Jasiński jest zawodowo związany z Mazurami. Mimo że wcześniej pierworodny syn Rodowicz ukończył studia filozoficzne pracował w innych branżach, ostatecznie postawił na budowlankę - prowadzenie firmy, który stawia drewniane domy nad malowniczymi jeziorami. Młodszy z synów gwiazdy, Jędrzej Dużyński, w przeszłości pasjonował się m.in. muzyką, jednak został fotografem i stroni od medialnego zainteresowania.

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