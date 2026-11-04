Denis Mądry walczy o powrót do zdrowia po tragicznym nokaucie. Wyjątkowy Fiat 126p trafi na licytację

Tragiczny nokaut Denisa Mądrego w Dzierżoniowie. Lekarze nie dawali mu szans

Wydarzenia, które wstrząsnęły polskim środowiskiem sportowym, rozegrały się 17 stycznia na gali bokserskiej w Dzierżoniowie. Tego dnia Denis Mądry stanął w ringu naprzeciwko Igora Prygi, a nikt z obecnych nie przypuszczał, że pojedynek zakończy się dramatem. Po otrzymaniu potężnego ciosu pięściarz stracił przytomność i w krytycznym stanie trafił do wałbrzyskiego szpitala. Lekarze postawili druzgocącą diagnozę, stwierdzając ciężki uraz czaszkowo-mózgowy.

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Stan zawodnika wymagał błyskawicznej operacji ratującej życie. Aby obniżyć ogromne ciśnienie wewnątrzczaszkowe, chirurdzy musieli wyciąć fragment kości czaszki, a następnie wprowadzili pacjenta w stan śpiączki farmakologicznej. Rodzina pięściarza usłyszała wówczas od medyków dramatyczną informację.

„Proszę przygotować się na najgorsze…” - mieli powiedzieć lekarze, którzy nie dawali pięściarzowi praktycznie żadnych szans na przeżycie.

Będący żołnierzem sportowiec wykazał się jednak ogromną wolą walki i nie zamierzał się poddać. Denis Mądry wygrał starcie o życie i wybudził się ze śpiączki, a choć jego stan nadal pozostaje bardzo poważny, obecne postępy w leczeniu zaskakują i budzą wielką nadzieję.

Niebieski Maluch niebawem ruszy w Polskę w ramach akcji „Swoich nie zostawiamy”. Kto powinien przejąć kluczyki jako następny? Oznaczcie zawodnika, trenera, klub albo człowieka boksu, który powinien dołączyć do tej sztafety 🥊 Swoich nie zostawiamy. Walcz Denis💙 https://t.co/1TU9pTeg4G— NOWROCKY (@NOWROCKY_PL) October 7, 2026

Licytacja Fiata 126p dla Denisa Mądrego na gali Rocky Boxing Night w Sopocie

Dramatyczne wiadomości wywołały natychmiastową reakcję całego środowiska bokserskiego. Zainicjowano wyjątkową akcję charytatywną pod hasłem „Swoich nie zostawiamy”, która ma na celu wsparcie Denisa Mądrego w walce o odzyskanie zdrowia. Symbolem tej inicjatywy został niebieski Fiat 126p, który trafi na licytację 28 listopada podczas gali Rocky Boxing Night w Sopocie.

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Karoserię popularnego „malucha” ozdobiły autografy oraz słowa otuchy od przyjaciół, trenerów i zawodników związanych z boksem. Swoje podpisy złożyli tam między innymi szkoleniowiec Zbigniew Raubo oraz pięściarze Damian Knyba, Kacper Meyna, Adrian Domalewski i Maciej Miszkiń. Głównym założeniem akcji jest nagłośnienie zbiórki funduszy na niezwykle kosztowną rehabilitację poszkodowanego zawodnika. Organizatorzy zaznaczają, że liczy się każde wsparcie, a wieść o zmaganiach sportowca powinna dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. Jeśli podczas aukcji nie uda się uzyskać satysfakcjonującej kwoty, twórcy inicjatywy zastrzegają sobie prawo do ponownego wystawienia auta na kolejnej odsłonie cyklicznej gali Rocky Boxing Night.

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Narzeczona Denisa Mądrego zbiera na rehabilitację. Potrzeba ponad dwóch milionów złotych

Denisa Mądrego oraz jego narzeczoną Monikę Wójcik czeka teraz niezwykle trudny i wyczerpujący czas. Para miała wziąć ślub 27 sierpnia, jednak zamiast przygotowań do wesela muszą dziś planować kolejne etapy rehabilitacji. Partnerka pięściarza założyła specjalną zbiórkę pieniędzy, aby zgromadzić ponad dwa miliony złotych potrzebne na dalsze leczenie, specjalistyczne zabiegi rehabilitacyjne oraz operację rekonstrukcji czaszki.

„Lekarze uprzedzają przed długą rehabilitacją. Im lepsza, tym większe szanse, że Denis będzie samodzielny” - czytamy w opisie zbiórki.

Sportowiec przez całe swoje życie udowadniał, że jest prawdziwym wojownikiem. Jako żołnierz Wojska Polskiego i pięściarz nigdy nie odpuszczał na ringu. W obliczu najważniejszego pojedynku w życiu Denis Mądry nie może pozostać bez wsparcia i potrzebuje teraz armii ludzi o wielkich sercach, którzy pomogą mu odnieść to kluczowe zwycięstwo.

Zbiórka na leczenie Denisa Mądrego w serwisie siepomaga.pl - TUTAJ